Neiman Marcus y Saks Fifth Avenue avanzan en adquisición por 2,650 mil mdd, con respaldo de Amazon

El propietario de Saks Fifth Avenue, Hudson’s Bay Co., cerró una adquisición de 2,650 mil millones de la cadena minorista de lujo Neiman Marcus, según The Wall Street Journal, que fusionará Saks y Neiman con la ayuda de Amazon y Salesforce en medio de un mercado de lujo personal estancado.

Datos clave

Los directorios de Neiman Marcus y Hudson’s Bay aprobaron la adquisición y podrían anunciar el acuerdo de gran éxito tan pronto como esta tarde, informó The Wall Street Journal.

Amazon y Salesforce intervinieron para ayudar a facilitar la fusión y tomarán participaciones minoritarias en Saks Global, el nombre de la nueva compañía, según Bloomberg, citando a una persona anónima familiarizada con el asunto.

El acuerdo se financiará con 2 mil millones que Hudson’s Bay recaudó de los inversores y traerá 39 tiendas Saks Fifth Avenue y 36 tiendas Neiman Marcus bajo la compañía fusionada, informó Bloomberg.

La adquisición de Neiman Marcus busca reducir costos y aumentar la rentabilidad, ya que el mercado de bienes de lujo personales continúa experimentando una desaceleración en el gasto.

Neiman Marcus y Hudson’s Bay no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de Forbes.

Tangente

Las acciones de Amazon cerraron con una baja de más del 1% este miércoles a 197.59 dólares tras la noticia de que su multimillonario fundador Jeff Bezos planea vender acciones de Amazon por valor de 5,000 millones de dólares.

Valoración de Forbes

Estimamos que el patrimonio neto de Bezos es de 214,300 millones de dólares, lo que lo convierte en la segunda persona más rica del mundo detrás del jefe de Tesla, Elon Musk (248,700 millones de dólares).

Antecedentes clave

La adquisición de Neiman Macus por parte de Hudson’s Bay se produce cuatro años después de que el minorista de lujo se declarara en quiebra tras problemas de deuda y cierres temporales de tiendas provocados por la pandemia de Covid-19. Mientras tanto, Saks ha lidiado con problemas de liquidez y retrasos en las facturas, según CNBC. Las empresas estuvieron entrando y saliendo de negociaciones de fusión durante años, y Neiman rechazó recientemente una oferta de casi 3,000 millones de dólares de Hudson’s en diciembre.

