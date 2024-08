Netflix anuncia que la serie animada de ‘Mafalda’ se encuentra en producción

La aclamada historieta cómica de Mafalda creada por Quino en 1964, que marcó a una serie de generaciones gracias a su sentido único de ver la vida y chistes que eran un reflejo de la vida cotidiana en la clase media argentina, llegará a las pantallas chicas a través del gigante del streaming, Netflix, ahora en formato de serie animada.

A través de un comunicado, la plataforma hizo saber que el ganador al premio Óscar a mejor película de habla no inglesa en 2009, Juan José Campanella, será el encargado de la adaptación audiovisual de icónica tira cómica.

En una carta adjunta al comunicado, Campanella relata cómo fue su primer encuentro con la historieta, asegurando que “Mafalda y sus amigos no solo me hacían reír muchísimo, sino que de vez en cuando me mandaban al diccionario. Y cada palabra nueva que aprendía venía con el premio de una nueva carcajada”.

Te podría interesar: Estos son los estrenos imperdibles que tiene Netflix para agosto

‘Mafalda’ será la nueva apuesta animada de Netflix

A su vez, señala el por qué decidió traer de vuelta a Mafalda, ahora con el objetivo de hacerla conectar con nuevas audiencias, como lo hizo al inicio de su publicación.

“Es nuestra la obligación de preservar el humor, el timing, la ironía y las observaciones de Quino. Sabemos que no podremos elevar a Mafalda, porque más alta no puede estar. Pero soñamos con que los que somos devotos de ella desde la primera hora podamos compartirla con nuestros chicos”.

La serie animada de Mafalda correrá a cargo de Campanella como director, guionista y showrunner, de la mano de Gastón Gorali como co-guionista y Sergio Fernández como director de producción.

Además de tener a Netflix detrás del proyecto, también se tendrá la intervención de Mundoloco CGI, un estudio de animación digital fundada por el director.

Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas de nuestro contenido