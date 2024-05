Netflix destaca crecimiento de su plan con anuncios donde suma 40 millones de usuarios activos

La presidenta de Publicidad de Netflix, Amy Reinhard, informó a los anunciantes que su plan con publicidad cuenta con 40 millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo, frente a los 5 millones que registraron hace un año.

Durante el Netflix Upfront 2024, Reinhard añadió que más del 40% de todas las nuevas suscripciones en los países con publicidad proceden del plan con anuncios del gigante del streaming.

La directiva reveló que la compañía lanzará una plataforma tecnológica de publicidad propia, permitiendo que los anunciantes tengan nuevas formas de comprar, nuevos conocimientos que aprovechar y nuevas formas de medir el impacto de sus campañas.

“La incorporación de nuestra tecnología publicitaria a la empresa nos permitirá potenciar el plan con anuncios con el mismo nivel de excelencia que ha hecho de Netflix el líder actual en tecnología de streaming”, afirmó.

Netlfix espera que las nuevas medidas hagan que la plataforma sea mejor para sus clientes.

“Estamos siendo increíblemente estratégicos sobre cómo presentamos los anuncios porque queremos que nuestros miembros tengan una experiencia fenomenal. Llevamos a cabo una profunda investigación de los consumidores para asegurarnos de que nos mantenemos por delante de la competencia, ofreciendo oportunidades que son mejores para los miembros y mejores para las marcas”, comentó Reinhard.

La directora en jefe de Contenidos de Netflix, Bela Bajaria, destacó la importancia del compromiso de su audiencia con los anunciantes, ya que “es clave para el éxito en el streaming”.

“Cuando la gente ve nuestros programas y películas, obtiene más valor de Netflix, se queda más tiempo y es más probable que nos recomiende a sus amigos. Esto es crucial para ustedes, los anunciantes, porque también quieren estar donde está el público”, añadió.

Según Nielsen, en los últimos 3 años la plataforma ha tenido más títulos en el top 10 que todos los demás servicios de streaming juntos. Además, más del 70 % de los usuarios de Netflix con el plan con anuncios ven más de 10 horas al mes, superando al competidor más cercano por 15%.

Nuevos contenidos de Netflix

Bejaria enfatizó en la necesidad de ofrecer una variedad de programas, películas y eventos en vivo de calidad, como la transmisión de los dos partidos navideños de la temporada 2024 de NFL, y al menos un juego para 2025 y 2026.

Además, Netflix transmitirá el combate entre el youtuber Jake Paul y el boxeador retirado Mike Tyson del próximo 20 de julio.

Entre los estrenos destacan comedias ingeniosas como Golf, protagonizada por Will Ferrell y con la producción ejecutiva de Ramy Youseff y Rian Johnson; Running Point, protagonizada por Kate Hudson y producida por Mindy Kaling.

En cuanto a los dramas, se anunciaron The Waterfront de Kevin Williamson, sobre una familia en un pueblo costero con giros inesperados e inspirada en eventos reales, y una saga de vaqueros contemporáneos protagonizada por Tim McGraw. La aclamada serie El problema de los 3 cuerpos tendrá nuevos episodios.

Para los fanáticos al deporte, la plataforma destaca una serie documental sobre Jerry Jones y los Dallas Cowboys de los años 90, y tres series en colaboración con el Comité Olímpico Internacional: Simone Biles: Rising, sobre el regreso de la mejor gimnasta de todos los tiempos; un programa sobre los equipos masculinos de baloncesto de todo el mundo; y Sprint, sobre los velocistas de 100 metros.

Entre las nuevas películas anunciadas figuran Happy Gilmore 2, protagonizada por Adam Sandler, The Woman in Cabin 10, basada en la novela best seller y protagonizada por Keira Knightley, y una nueva producción de la ganadora del Oscar, Kathryn Bigelow.

