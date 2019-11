Netflix experimenta fallas en su servicio a nivel mundial

Notimex.- La plataforma de streaming Netflix experimentó fallas técnicas en distintos países, las cuales impidieron a los usuarios acceder al servicio aproximadamente dos horas.

Mediante las redes sociales, los usuarios reportaron los problemas para ingresar la contraseña de acceso al servicio, así como para reproducir las películas y series de su catálogo en pantallas de televisión, aplicaciones de dispositivos móviles y su página electrónica.

“Lamentamos que algunos de nuestros miembros no hayan podido usar Netflix durante un par de horas hoy. El asunto fue arreglado. Disculpas por los inconvenientes”, informó la plataforma a través de sus cuentas de redes sociales.

We're sorry some of our members were unable to use Netflix for a couple of hours today. The issue is now fixed. Apologies for the inconvenience

— Netflix US (@netflix) November 21, 2019