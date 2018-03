Netflix publicó en sus cuentas de redes sociales un video promocional de la nueva temporada de “House of Cards”. En 30 segundos, las imágenes conducen al espectador por los pasillos de la Casa Blanca que llevan al despacho oval hasta desvelar que en la sexta y última temporada de la serie una mujer, Claire Underwood, será la única y exclusiva protagonista de la historia.

We're just getting started. pic.twitter.com/h2XafRynew — House of Cards (@HouseofCards) March 5, 2018

Con el lema “We are just getting started” (“Acabamos de empezar”), Netflix despedirá la serie el próximo otoño con un telón de fondo manchado por las acusaciones de acoso sexual contra Kevin Spacey, actor que encarnaba el presidente de EU, Frank Underwood.

Justo en otoño de 2018 se cumplirá un año desde que Netflix decidiera despedir a Spacey y suspender el rodaje de la serie a raíz del escándalo desencadenado por las acusaciones de acoso sexual del actor Anthony Rapp.

En una entrevista con Buzzfeed, el actor de “Star Trek: Discovery” contó que en una fiesta en casa del protagonista de “American Beauty”, cuando ambos artistas trabajaban en Broadway en 1986, Spacey le tumbó en su cama y se acostó sobre él. En aquel entonces, Spacey tenía 26 años; Rapp, 14.

El protagonista de “House of Cards” se disculpó por su conducta en un tweet, en el que además hacía pública su homosexualidad.

En los días posteriores a la denuncia de Rapp, aparecieron otras voces relacionadas con la industria del espectáculo que también afirmaban haber sido víctimas de los acosos y abusos de Spacey, incluidos miembros del equipo de “House of Cards” que le acusaron de depredador sexual.

Entre otros, el actor mexicano-alemán Roberto Cavazos reconoció haber tenido “encuentros desagradables” que rozaban el acoso con Spacey cuando este dirigía el teatro Old Vic de Londres. “Somos muchos los que tenemos un ‘Kevin Spacey story’. Parece que sólo hacía falta ser un varón menor de 30 para que el señor Spacey se sintiera libre de tocarnos. Era tan común que hasta se volvió un chiste local (de muy mal gusto)” explicaba Cavazos en una publicación en su perfil de Facebook.

En el mismo texto, el actor aprovechó para denunciar la generalización y normalización de este tipo de conductas en la escena teatral mexicana.

Después de dejar en suspenso el futuro de la serie, Netflix comunicó que se rodaría una última temporada de ocho episodios con Robin Wright, Claire Underwood, como protagonista.

La plataforma empezó la promoción de la última temporada de “House of Cards” al término de la 90 edición de los Oscar, en la que el actor que reemplazó a Kevin Spacey en “Todo el dinero del mundo”, Chirstopher Plummer, estaba nominado a mejor actor.

El director de esa película, Ridley Scott, decidió prescindir de Spacey para evitar que la polémica por su mala conducta afectara al prestigio del filme. Ello implicó volver a rodar todas las escenas con Plummer en un tiempo récord.