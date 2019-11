Netflix y Nickelodeon unen fuerzas para desafiar a Disney+

Netflix y Nickelodeon han decidido realizar un acuerdo por varios años, luego del lanzamiento de Disney+, quien ha logrado reunir más de 10 millones de suscriptores en su primer día.

Este convenio sería para realizar contenido animado original basado en los archivos de Nickelodeon, así como en nuevos personajes.

A pesar de que los detalles no se han definido, ambas empresas ya han colaborado para presentar “Invader Zim: Enter the Florpus and Rocko’s Modern Life: Static Cling”, de igual manera prometieron una serie de “Avatar” de acción en vivo “reinventada”.

A pesar de que Viacom, propietario de Nickelodeon, cuenta con su propio servicio de transmisión, la asociación y financiamiento Netflix hacia el proyecto podría significar un movimiento para desafiar a la nueva plataforma de Disney.

Otros de los contenido en los que ha estado trabajando Nickelodeon es un reboot de “Teenage Mutant Ninja Turtles” (“Las Tortugas Ninja”, en Latinoamérica), así como una nueva versión de “Blue’s Clues”.

Con información de Engadget.