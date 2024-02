Nick Cave y Warren Ellis componen la banda sonora de un ‘biopic’ sobre Amy Winehouse

El músico australiano Nick Cave compondrá junto a su compañero en los Bad Seeds Warren Ellis la banda sonora de la nueva película ‘Back to Black’, sobre la vida de la difunta cantante británica Amy Winehouse.

Según Studio Canal, que produce esta cinta dirigida por Sam Taylor-Johnson (‘Cincuenta sombras de Grey’), Cave y Ellis se ocuparán de poner música original al filme, que tiene previsto su estreno en el Reino Unido el próximo 12 de abril.

A través de Instagram, Taylor-Johnson difundió una fotografía de ambos artistas junto a ella en el estudio de grabación: “Un sueño estar trabajando con Nick Cave y Warren Ellis en la banda sonora para ‘Back to Black'”, escribió.

La película, homónima del álbum más celebrado de Winehouse, seguirá el ascenso a la fama de la cantante a través de los “vibrantes años” que vivió en Londres, señaló la productora en un comunicado.

La joven Marisa Abela, conocida por su papel en la serie ‘Industry’, se ocupará de encarnar a Winehouse en la película, en la que Jack O’Connell hará de su exmarido Blake Fielder-Civil.

“Nick y Warren eran los únicos músicos que tenía en mente para la banda sonora de ‘Back to Black’. A lo largo de los años he escuchado todo lo que han compuesto y he deseado cumplir el sueño de trabajar juntos. Su sensibilidad, así como la comprensión de esta historia, ha llevado a una banda sonora muy profunda y emotiva”, dijo Taylor-Johnson según el comunicado.

Cave y Ellis están detrás de la música original de películas como ‘The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford’ (El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford), ‘The Road’ (La Carretera) o la reciente ‘Blonde’.

La propia Abela interpreta los temas originales de Winehouse cantados por la artista, con el apoyo de Universal y Sony.

