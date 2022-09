Ningún servicio de la Prodecon se usa para evadir o eludir impuestos: ICC México

La International Chamber of Commerce México (ICC México) rechazó que las consultas, quejas, acuerdos conclusivos y defensa dada por la Procuraduría de la Defensa de los Contribuyentes (Prodecon) sean mecanismos u oportunidades para evadir o eludir impuestos.

“La Prodecon se creó como un organismo innovador, que propone soluciones accesibles y oportunas para los conflictos tributarios de una forma ágil, rápida y de fácil acceso para los contribuyentes”, comentó el organismo que agrupa 200 socios entre los que se encuentran grandes empresas y asociaciones u organismos empresariales internacionales.

“En una palabra, es simplemente un mediador totalmente transparente entre la autoridad fiscal y el contribuyente, que no emite sentencias como tampoco toma posturas que deba adoptar directamente el Sistema de Administración Tributaria (SAT)”, señaló el órgano consultivo.

El 21 de septiembre de 2022, Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, acusó que algunos personajes utilizan a la Procuraduría de Defensa del Contribuyente (Prodecon) para evadir impuestos.

“Esta es para la defensa de los contribuyentes, Prodecon, mando las ternas y se amparan. No he podido (cambiar al titular), lo sigo haciendo, mando las ternas al Senado, porque mucho evasor fiscal utiliza este instituto para no pagar los impuestos”, señaló entonces AMLO.

“No dudo que haya abusos, pero bueno, ahí está el SAT o la Fiscalía o el Poder Judicial, entonces hay una especie de encargado de despacho”, comentó el mandatario.

El ICC México afirmó que las consultas realizadas por los contribuyentes no resultan obligatorias para el SAT ni para los Tribunales, pues son meros criterios orientadores y no vinculantes.

Mientras que las quejas son un mecanismo de denuncia de violación de los derechos de los contribuyentes para que la Prodecon pueda emitir una recomendación al SAT, aseveró.

Agregó que los acuerdos conclusivos son un instrumento mediante el cual el SAT y los contribuyentes (con la presencia de la Prodecon) pueden convenir los resultados de una auditoría y la reducción, en su caso, de créditos fiscales.

“Aquí tampoco interviene la Prodecon, más allá de ser la instancia mediadora ante la que se reúnen las autoridades fiscales y los contribuyentes. Y el SAT también puede no acordar los términos propuestos por el contribuyente y mantener el crédito fiscal sin reducción alguna”, declaró ICC México.

Dijo que a través de este mecanismo el SAT recauda grandes cantidades con mucha celeridad y reduce considerablemente sus costos y riesgos al evitar los procedimientos jurisdiccionales.

En sus funciones de defensa, la Prodecon asiste a pequeños contribuyentes (que no pueden cubrir los honorarios de un abogado) frente a los Tribunales, para impugnar alguna actuación del fisco, añadió.

Con estas aclaraciones sobre la actuación de la Prodecon, que se caracteriza por actuar de manera ágil y efectiva en la resolución de controversias en el ámbito fiscal, podemos concluir que facilita la actuación de los pagadores de impuestos ante las autoridades fiscales, contribuyendo de esta forma a generar una mejor y mayor recaudación de impuestos para el Estado Mexicano, concluyó el ICC México.

