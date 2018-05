‘Niño Verde’ construye residencias de lujo en Texas  

Jorge Emilio González, conocido como el “Niño Verde”, construye, junto con su familia, cuatro residencias de lujo en San Antonio, Texas, dijo el diario Reforma.

Mientras que Jorge Emilio González, 'El Niño Verde', se alista en México para su sexta plurinominal en 24 años, en San Antonio construye 4 mansiones junto con su familia https://t.co/pugm7cyEH8 pic.twitter.com/fACpM9kF42 — REFORMACOM (@Reforma) May 7, 2018

Según un reportaje del diario, la construcción de estas residencias se da a la par de que Emilio González espera su sexta candidatura a una Diputación federal por la vía plurinominal.

De acuerdo con el diario, los inmuebles se ubican en un exclusivo sector de The Dominion y las propiedades están a nombre de su madre, Letizia Cecilia Martínez; sus hermanas, Érika Cecilia González Martínez y Carla Letizia González Martínez; y la esposa de su ex secretario particular, Elizabeth Regina Díaz Ortiz.

Los cuatro terrenos tienen una extensión de entre 4,500 y 5,800 metros cuadrados cada uno, con un costo de 475,000 y 560,000 dólares, en 2013. Sin embargo, fuentes inmobiliarias consultadas por el periódico, el valor ahora ronda los 2.5 millones de dólares.

De acuerdo con Reforma los lotes 17, 18, 19 y 20 de la manzana 37 aparecen al nombre de las empresas Alamo Uno LLC, North Hausse LLC, Alamo Dos LLC y Alamo Tres LLC. Las LLC.

El Partido Verde respondió a la declaración de Reforma, asegurando que los inmuebles mencionados no pertenecen a ningún miembro del partido.

“Con relación a la información ‘Hace mansiones en EU familia del ‘Niño Verde’ publicada esta mañana en el diario Reforma, el Partido Verde Ecologista de México aclara que los inmuebles mencionados en la nota no pertenecen a ningún miembro de este instituto político y no han sido comprados con recursos provenientes del mismo”, dice un comunicado.

De acuerdo con el documento presentado por el Partido Verde, las propiedades mencionadas pertenecen a familiares y amigos que ninguno de ellos es servidor público o miembro de este Partido.

“Jorge Emilio González y su padre, Sr. Jorge González, no tienen acceso ni injerencia en el destino de los recursos del Partido Verde, por lo tanto, es lamentable que se relacione la compra de inmuebles con dinero proveniente de este Partido, toda vez que esos recursos son operados por un órgano de administración cuya labor, es preciso señalar, ha ubicado a este Partido entre aquellos con mejores prácticas en materia de transparencia, ante el Instituto Nacional Electoral (INE)”, dice el comunicado.