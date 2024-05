Nintendo anunciará la sucesora de la Switch a finales de marzo

La japonesa Nintendo dijo el martes que planea hacer un anuncio sobre la sucesora de su consola Switch durante el año fiscal que termina en marzo de 2025.

Nintendo ha alargado el ciclo de vida del dispositivo Switch con títulos de éxito como “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom”, con el mercado centrado en las perspectivas de una transición paulatina al “hardware” de próxima generación.

La compañía de videojuegos con sede en Kioto dijo que espera vender 13.5 millones de unidades de Switch en el actual año fiscal, mientras intenta exprimir más ventas del dispositivo.

Más contexto: Acciones de Nintendo caen ante informes de retraso del lanzamiento del sucesor de Switch

Nintendo no anunciará nueva consola en su evento de junio

La compañía de videojuegos no ofreció más detalles sobre el nuevo “hardware”, diciendo que no habría ninguna revelación en su presentación Nintendo Direct en junio.

“Muchos usuarios aplazarán ahora la compra de la actual Switch al saber que el nuevo modelo saldrá en algún momento de 2025”, dijo Serkan Toto, fundador de la consultora Kantan Games.

Nintendo vendió el año pasado 15.7 millones de unidades del dispositivo híbrido portátil doméstico, que se lanzó en marzo de 2017. Nintendo elevó su previsión para todo el año a 15.5 millones de unidades en febrero.

Con información de Reuters.

Poco texto y gran información en nuestro X, ¡síguenos!