NLLB-200, la inteligencia artificial de Meta capaz de traducir a 200 idiomas

Desde que a finales de octubre del año pasado Facebook cambió a su nombre a Meta –una clara ratificación de su apuesta por el metaverso– la compañía de Mark Zuckerberg no ha dejado de compartir diversos desarrollos que suponen el uso de la inteligencia artificial para, como ha dicho el propio programador, transformar el internet al que estamos acostumbrados.

Así, se compartieron más detalles de NLLB-200, una inteligencia artificial capaz de traducir a 200 idiomas en tiempo real, incluyendo varios que tienen poca o ninguna representación en internet y que no son soportados por los sistemas de traducción actuales, como el quechua ayacuchano, aymara central, guaraní, criollo haitiano y papiamento, que son hablados por más de 20 millones de personas en más de 10 países y territorios de América Latina.

Fue con un post en Facebook como Zuckerberg dio a conocer este miércoles el lanzamiento de No Lenguage Left Behind (NLLB), que en español quiere decir ningún idioma se queda atrás, “un modelo de IA que construimos que puede traducirse a través de 200 idiomas diferentes, muchos de los cuales no están soportados por los sistemas de traducción actuales […] y las técnicas de modelado de la IA que usamos están ayudando a hacer traducciones de alta calidad”.

De acuerdo con lo publicado por el fundador y CEO de Meta, el modelo de 200 idiomas tiene más de 50,000 millones de parámetros y ha sido entrenado por el nuevo Super Cluster de Investigación, “una de las supercomputadoras de IA más rápidas del mundo”. Como resultado de este trabajo, NLLB permitirá más de 25,000 millones de traducciones diarias en las aplicaciones de la compañía, como Facebook e Instagram.

Sin embargo, NLLB-200 también está concebida como la herramienta que ayude a los usuarios del metaverso a comunicarse de manera rápida y sencilla sin hacer nada más. A decir del director de Investigación de Meta AI, Necip Fazil Ayan, “la idea es deshacerse por completo de las barreras idiomáticas para que todos entiendan tu experiencia sin cambiar la manera en la que te comunicas o hablas. Creo que el metaverso será el lugar en el que se encontrarán todas esas cosas”.

NLLB-200 de Meta es una inteligencia artificial capaz de traducir voz y texto a 200 diferentes idiomas en un mundo cada vez más globalizado. Y la compañía la mira como una herramienta de inclusión en el metaverso. Por ejemplo, apuesta a que en un futuro las gafas de realidad virtual puedan mostrar subtítulos en el idioma nativo de una persona que participan en una experiencia en la que se hablan otros idiomas.

También se anunció que Meta colaborará con las Fundaciones Wikimedia para ayudar a mejorar los sistemas de traducción en Wikipedia. “Mediante la aplicación de nuestras técnicas y aprendizajes, los editores de Wikipedia ahora pueden traducir y editar de manera más eficiente artículos en más de 20 idiomas de bajos recursos, es decir, idiomas con una falta de elementos a partir de los cuales se puedan traducir”.

Esta colaboración incluye el aymara central, hablado por más de 1.5 millones de personas en países como Bolivia, Perú y Chile.

Además, Meta decidió abrir los modelos NLLB-200 y FLORES-200, el código de entrenamiento de los modelos y el código para recrear el conjunto de datos de entrenamiento con el fin de ayudar a otros investigadores a mejorar sus herramientas de traducción y aprovechar el trabajo hasta ahora realizado por Meta AI.

