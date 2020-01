‘No a la guerra, sí a la paz’: López Obrador sobre conflicto EU-Irán

Notimex.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su postura de neutralidad ante la tensión entre Estados Unidos e Irán, e hizo votos porque se evite un conflicto armado.

“No al uso de la fuerza, no a la guerra, esa es la postura de nuestro país. Nosotros estamos por la búsqueda de soluciones pacíficas y en una postura de neutralidad, de no intervención”, dijo en su conferencia de prensa matutina.

“Nuestra postura es de respeto a la decisión que toman las naciones y al mismo tiempo exhortando a que no haya guerra, que no haya confrontación armada, que haya diálogo. No a la guerra, si a la paz”, declaró.

México respalda acciones de ONU en favor de la paz internacional

El canciller Marcelo Ebrard reiteró al secretario general adjunto para Operaciones de Paz de las Naciones Unidas, Jean-Pierre Lacroix, el respaldo de México a las acciones que desarrolla la ONU para la solución de controversias y para promover la paz y la seguridad internacionales.

En el marco de una reunión entre Marcelo Ebrard Casaubon y Jean-Pierre Lacroix se identificaron esquemas para profundizar la cooperación entre México y el Departamento de Operaciones de Paz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

También para ampliar las oportunidades de capacitación de personal en esos ámbitos, con objeto de dotarlos de mejores herramientas y habilidades para el desempeño de sus funciones, bajo los altos estándares que requiere Naciones Unidas.