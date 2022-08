No alertamos a mexicanos sobre tiroteos y ataques en EU, reprocha AMLO

Cuestionado sobre las acciones de su gobierno ante el incremento de las acciones del crimen organizado en diversos estados del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó contra sus opositores a quienes señaló de querer crear una percepción de ingobernabilidad e incluso fustigó el hecho de que Estados Unidos haya emitido una alerta de viaje por la inseguridad en el país.

Desde Tijuana, Baja California, donde la semana pasada se registraron hechos de violencia de las bandas del crimen, donde asesinaron a 11 civiles, el mandatario mexicano reiteró sus acusaciones sobre la emisión de propaganda en medios de comunicación sobre “actos vandálicos”.

“Se presentan actos vandálicos de tinte propagandístico, sin duda, en Baja California y hacen escándalo nacional, propaganda también en los medios, hasta en el extranjero se enteraron, en Estados Unidos. ¿Cuántos lamentables actos de violencia se presentan en Estados Unidos?

“Agresiones, tiroteos, ¿nos enteramos, mandamos nosotros avisos, advertencias a los mexicanos de que no viajen a Estados Unidos, a determinados estados? No, porque estamos enfrentando también una campaña política de los adversarios, los conservadores están desesperados ya no saben qué hacer, pero la realidad es otra. Quieren crear una percepción de que el país se está incendiando, le apuestan a que le vaya mal a México”, sostuvo.

Ayer, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, afirmó que la inseguridad que se vive en México ha enfriado la inversión extranjera para el país.

El diplomático externó así su preocupación por el clima de violencia que se ha presentado en los últimos días en estados como Jalisco, Baja California, Sonora, Michoacán, Chihuahua entre otros, y que tan solo la semana pasada dejó más de 260 muertos y decenas de heridos.

El miércoles, la representación estadounidense en México alertó a ciudadanos de su país evitar viajar a los estados de Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas debido a las “situaciones de seguridad” que se viven en esas regiones.

Explicó que las situaciones de seguridad que presentan esas entidades “resaltan la importancia” del Marco Bicentenario entre México y Estados Unidos, en el cual ambas naciones se comprometieron a mejorar la seguridad y a proteger mejor a la gente.

De acuerdo con el informe mensual sobre seguridad en México, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), julio es el segundo mes más violento de lo que va del año con 2,679 homicidios dolosos, mayo sigue siendo el que más delitos de este tipo ha registrado con 2,827.

