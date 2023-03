No busco ahuyentar inversiones de EU, dice AMLO tras tensión con Blinken por Vulcan Materials y el narco

La relación entre México y el gobierno de Estados Unidos pasa por una nueva turbulencia debido al señalamiento de Antony Blinken, secretario de Estado, sobre la incidencia de grupos del narcotráfico en diversos territorios del país y ahora sobre las tensiones que genera la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador hacia las empresas estadounidenses como Vulcan Materials y su filial Sac-Tun.

El mandatario federal consideró este viernes que en Estados Unidos hay una campaña electoral anticipada, por lo que legisladores y las empresas de aquel país buscan que la administración Biden censure el actuar del gobierno mexicano contra sus inversionistas.

Por ejemplo, cuestionó que ayer, en una comparecencia ante legisladores, Blinken haya dicho que en México hay regiones dominadas por los cárteles de la droga aún cuando él está enterado de la cooperación entre ambos países para combatir a los grupos del crimen.

“Hay en Estados Unidos una campaña anticipada por las elecciones del año próximo, entonces se suscitan estos encuentros o estos debates. Tengo entendido que un republicano le planteó al señor Blinken que si en México dominaban los narcos, él estaba informando de la cooperación entre los gobiernos, a él le consta que estamos trabajando de manera coordinada.

“Lo interrumpió y entonces él (Blinken) tuvo que decir que había regiones de México dominadas por el narco, eso es falso, no es cierto, hace como un año declaró lo mismo un comandante de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y se le informó de que no era cierto”, dijo López Obrador.

Cuestionado sobre si los constantes desencuentros con el gobierno estadounidense por temas de seguridad y política económica podrían derivar en una fractura, el jefe del Ejecutivo federal rechazó esto y aseguró que Antony Blinken está enterado de los operativos para mermar la actividad de los grupos de la delincuencia como la destrucción de laboratorios clandestinos.

“Estamos ahora analizando aquí lo de Chihuahua; si dominara el narco pues no se hubiese hecho nada para enfrentar a quienes participaron en el asesinato de los sacerdotes, no hay ningún lugar del territorio nacional donde no haya presencia de la autoridad”, puntualizó el mandatario federal.

Lee: Blinken se dice ‘muy preocupado’ por empresas de EU en México tras conflicto de Vulcan Materials

“Al señor Blinken le puede decir, lo sabe, que constantemente estamos destruyendo laboratorios clandestinos en Sinaloa, en Sonora, en todos lados. Este debate es más con fines electorales”, consideró.

‘No estamos contra empresas de Estados Unidos’

El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a arremeter contra la empresa Vulcan Materials a quien acusó de destruir el territorio nacional a través de su empresa filial Sac-Tun, en Playa del Carmen, en Quintana Roo.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario federal afirmó que su propósito no es ahuyentar a los inversionistas estadounidenses sino que se respete al gobierno mexicano y a su territorio.

Consideró que las declaraciones de Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, sobre su preocupación sobre las inversiones de su país en México, obedece a que su función principal es defender los intereses comerciales de aquel país.

“No, no, no en naciones libres, independientes y soberanas, hay debate y puede haber diferencias. La postura de nosotros es que esta empresa, Calica, que es Vulcan allá, destruyó el territorio en Quintana Roo.

“Lo del señor Blinken, está en su papel porque él representa los intereses de las empresas estadounidenses, o sea, es su trabajo, como el mío es representar los intereses del pueblo de México y cuidar nuestro territorio, que no se destruya, es completamente normal.

“Pero a lo mejor no tiene la información completa y con todo respeto sería bueno que supiera que esa empresa Vulcan, en complicidad con anteriores autoridades mexicanas, destruyó nuestro territorio, llevó a cabo un ecocidio, no es que estemos en contra de las empresas estadounidenses, no es que tengamos como propósito ahuyentar la inversión extranjera, es que no podemos aceptar y tolerar porque estaríamos traicionando al pueblo de México, no podemos permitir eso”, aseguró.

El jefe del Ejecutivo federal acusó que legisladores del Congreso estadounidense traen una campaña contra el país debido a que están financiados por las grandes empresas que han visto tocados sus inversiones en México por una nueva postura del Estado de derecho.

“Hay ahora legisladores de Estados Unidos que están defendiendo a Monsanto porque quieren que no haya limitación para maíz transgénico porque esos legisladores obtienen votos en las zonas donde se produce maíz y reciben apoyo de las asociaciones de los productores de maíz para sus campañas.

“Seguramente hay senadores que reciben apoyo de Vulcan y lo peor de todo es que hay legisladores que reciben apoyo para la fabricación de armamento, por eso es muy difícil que se pueda llevar a cabo una reforma en el Congreso de Estados Unidos para que prohiban la venta en las tiendas de ametralladoras, sin control”, acusó.

Ayer, Blinken, dijo que está “muy preocupado” por el trato que reciben las empresas de su país en México, después de que la minera estadounidense Vulcan Materials denunciara que militares mexicanos irrumpieron en sus instalaciones en el Caribe mexicano.

El secretario de Estado aseguró que “abordó repetidamente” con el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, la preocupación por el trato que reciben las compañías de su país.

Y sobre el caso concreto de Vulcan Materials, afirmó que la Administración de Estados Unidos actuó “muy activamente”, tanto desde el terreno como desde el gobierno para defenderla.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado