‘No busco reelección porque ya ando chocheando’, bromea AMLO en Edomex

Ante habitantes de Acambay, en el Estado de México, y quienes manifestaron reiteradamente un periodo más de 6 años, el presidente Andrés Manuel López Obrador bromeó que no buscará la reeleción “porque ya está chocheando”.

En una gira de trabajo por la entidad, que el próximo año renovará gobernador, para inaugurar sucursales del Banco del Bienestar, el mandatario federal sostuvo que no es partidario de la reelección debido a que es maderista, busca que las nuevas generaciones tomen las riendas del país y porque no se le debe tener apego al poder y el dinero.

“Les voy a explicar, miren, ¿por qué no soy partidario de la reelección? Primero, por una cuestión de ideales, acuérdense del principio, del lema del sufragio efectivo, voto efectivo, democracia efectiva, no reelección del apóstol de la democracia Francisco I. Madero, no a la reelección. Segundo, porque hay que buscar que haya relevo generacional y tercero, algo que es muy importante, no tenerle mucho apego ni al poder ni el dinero”, lanzó el tabasqueño ante los gritos de la multitud.

“Añado otra cosa, ya estoy chocheando también. Tengo fuerza, estoy bateando arriba de 300, pero no, ya a finales de septiembre del 24 ya entrego, pero nos faltan dos años tres medes y vamos a hacer muchísimo más en beneficio del pueblo”, sostuvo.

El jefe del Ejecutivo federal dijo que mientras comienzan los procesos electorales de 2023 y 2024, los mexicanos deben trabajar en unidad por el bien del país dejando de lado las premisas partidistas y dejarlas sólo para la época electoral.

“También decirles que tenemos que buscar la unidad, mientras estemos en el gobierno, aunque pertenezcamos a partidos distintos tenemos que trabajar juntos, unidos, por eso estoy trabajando de manera coordinada con Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México.

“Estamos trabajando juntos, ya cuando vengan las campañas cada quien agarra su partido, pero como todavía no hay campaña, así, juntos, el único objetivo es servir al pueblo del Estado de México, al pueblo de Acambay y al pueblo de México, de nuestra gran nación”, señaló.

En el Estado de México, el presidente de la República inauguró de manera simbólica 252 sucursales del Banco del Bienestar, por lo que actualmente en el país están operando 949 bancos en toda la República.

Aseguró que a medidos del año próximo, quedarán inauguradas las 2,700 sucursales que prometió del Banco del Bienestar.

