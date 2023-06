No caigas en el “efecto Amazon”

Muchos sitios de e-commerce que me consultan, caen en un error muy común: creer que porque Amazon es uno de los principales referentes del comercio electrónico a nivel mundial, hay que hacer todo lo que ellos hacen y que, casi, casi, es cuestión de hacer “copy paste” de su sitio para que sus sitios les vaya bien.

Gran error, una cosa es que sea un referente y que muchas de las cosas que hacen puedan aplicarse a tu negocio y otra, muy distinta, es que debas copiarlos en todo.

Uno de los errores más usuales que he visto, es querer que la gente se registre antes de hacer su primera compra, como lo hace Amazon desde siempre.

Que la gente se registre desde un principio es lo ideal, por supuesto, pero cuando tu e-commerce es nuevo o simplemente no eres Amazon, puede no serlo.

Registrarse en un sitio es un acto de confianza (ciego, la mayoría de las veces).

En Amazon (y en otros sitios), porque ya llevan mucho tiempo en el mercado o porque han escuchado buenos comentarios de ellos, la gente confía y lo hace sin problema, pero no es el caso de todos.

¿La solución?

Dale a tus usuarios la opción adicional de que puedan comprar sin tener que registrarse, lo que se conoce usualmente como “comprar como visitante”.

En todo caso, pídeles sólo su e-mail para poder contactarlos luego de la primera compra e incitarlos a que se registren.

Quizás no lo hagan, pero estarán mucho más abiertos a hacerlo luego de haber pasado la difícil barrera de la primera compra, pero dales esa opción, no los obligues a que tengan que registrarse, dejarte todos sus datos y crear una contraseña para poder comprarte.

Lograr la primera venta no es fácil, pero aún más difícil es lograr que ese comprador sea recurrente, que te compre no una, si no, muchas veces.

Lograrlo es un acto de seducción y hay que ir paso a paso, como cuando tratas de convencer a alguien de tener una cita contigo o, más aún, de casarse contigo o ser tu pareja.

Inspirarse en los grandes está bien y hay cosas que aplican para todos, pero cada negocio es distinto y requiere de una estrategia y tácticas particulares.

Es un traje a la medida, no busques atajos fáciles para cosas que requieren cabeza y tiempo, se trata de tu negocio.

Sebastián Moglia Claps, Country Manager Shake Again.

