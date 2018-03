Miguel Ángel Mancera dijo que no dejará su cargo como jefe de Gobierno de la Ciudad de México hasta escuchar algún planteamiento concreto de la coalición Por México al Frente para buscar un escaño en el Senado.

“Hoy, no hay nada concreto, ningún planteamiento, que me lleve a tomar la decisión de dejar el gobierno. A mí me interesa el proyecto de gobiernos de coalición, no el cargo”, insistió el mandatario capitalino en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Asimismo, el jefe capitalino reconoció que le gustaría participar en un proyecto nacional y aseguró que, desde su punto de vista como jurista, no tiene impedimentos para convertirse en senador de la República si llega propuesto en la lista de la vía plurinominal.

No obstante, dijo que “no hay que apresurarse” y se mantendrá atento a los tiempos electorales y legales para tomar una decisión al respecto, misma que informará en su momento a sus gobernados.

De acuerdo con reportes periodísticos, Mancera ocuparía el segundo lugar en la lista de plurinominales de la coalición del PAN-PRD-Movimiento Ciudadano, mientras que el primer sitio sería para excandidata presidencial Josefina Vázquez Mota, lo que prácticamente les aseguraría un escaño en el Senado de la República.

También ha trascendido que ante una eventual renuncia de Mancera, se quedaría como encargado del despacho José Ramón Amieva, ya que la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, también abandonaría su cargo antes de que concluya la actual administración capitalina.