No es adecuado que candidatos adelanten triunfos: Ciro Murayama

El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama, llamó irresponsables a los actores políticos que han salido a manifestar que ganaron las elecciones sin haber esperado los resultados preliminares oficiales.

“Hay una obra de la irresponsabilidad política que consiste en decir ‘voy a ganar’ en la mañana; segundo acto, cierran las casillas, ‘ya gané’, y tercer acto, cuando sale el dato oficial y no es favorable, ‘la elección no estuvo bien hecha’. No señores y señoras, un poco de templanza, un poco de madurez, de responsabilidad es lo que la ciudadanía se merece”, dijo durante la sesión extraordinaria del Consejo General del INE.

El consejero vapuleó a los contendientes y dirigentes políticos, pues dijo que deben esperar a que los funcionarios de casilla terminen de contar los votos y que las encuestas de salida –las cuales son hechas por casas encuestadoras- son herramientas defectuosas.

“Decirles a los actores políticos que no es adecuado que se adelanten triunfos y resultados específicos, porque la gente está contando los votos, porque ustedes saben que las encuestas de salida son herramientas profundamente imperfectas y hasta defectuosas para anticipar resultados electorales y elecciones cerradas”, dijo el consejero.

Ciro Murayama cuestionó por qué no dejan que se terminen de contar los votos y de hacer el proceso estadístico del conteo rápido, pues dijo que sin distinción partidaria, los políticos han salido a proclamarse ganadores.

“¿Por qué no dejan que terminen (los funcionarios de casillas) su labor?, ¿por qué no esperan al PREP y al Conteo Rápido?, lo digo en plural, porque hemos visto manifestaciones de prácticamente todos los actores políticos en distintas entidades atribuyéndose triunfos algunos desde la seis de la tarde. Había gente formada, haciendo fila para votar y algunos actores ya decían cuál había sido el veredicto de las urnas”, reclamó.

Una vez que cerraron las casillas, la mayoría de los dirigente políticos y excandidatos salieron a decir que habían ganados las elecciones. Sin embargo, los únicos resultados preliminares oficiales son los que den el INE. El primero lo dará hoy a las 23:00 horas.

