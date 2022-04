No es afortunado que el linchamiento sea lo que nos distinga: Monreal sobre campaña de Morena

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal, pidió a la dirigencia de Morena, encabezada por Mario Delgado, reconciliar las posiciones con la oposición.

Monreal consideró que es no es afortunado que sea el insulto o el linchamiento lo que distinga a Morena, luego de la campaña iniciada contra la oposición por rechazar la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador, donde exhibe a los legisladores.

“Hago un llamado a la dirigencia del partido que intentemos reconciliar las posiciones de todos los sectores de la población. No me parece correcto profundizar la confrontación y tampoco me parece afortunado que sea el insulto o el linchamiento lo que nos distinga. Por eso hay que actuar con prudencia y serenidad y buscar acuerdos más que la confrontación. Soy un hombre que busca la reconciliación”, dijo el morenista.

Monreal mencionó que no comparte con la dirigencia de Morena la campaña contra la oposición, mediante la cual distribuyen carteles con las fotos, nombres y partidos de los diputados que rechazaron la reforma eléctrica con la frase “Que jamás se nos olvide. Es una traidora (o es un traidor) a la Patria”. 𝗧𝗿𝗮𝗶𝗱𝗼𝗿𝗲𝘀 𝗮 𝗹𝗮 𝗣𝗮𝘁𝗿𝗶𝗮



Los diputados y diputadas de #Coahuila ayer decidieron defender la reforma energética de Peña Nieto y darle la espalda al pueblo. Defendieron el régimen de simulación y privilegios que impera en la industria eléctrica.#ElNorteNoOlvida pic.twitter.com/BjouhKZ4IW— Antonio Attolini Murra 🌹 (@AntonioAttolini) April 18, 2022

El político también recordó que los legisladores no deben ser reconvenidos sobre sus votos.

“Yo no comparto con la dirigencia del partido que se estigmatice a quienes ejercieron su derecho a votar. Uno de los principios constitucionales, a lo que nos sometemos los legisladores es que no podemos ser reconvenidos en nuestros posiciones, expresiones o votos. Un derecho de los legisladores a expresarse”, dijo.

El morenista mencionó que lo que se debe hacer es dialogar con los grupos que piensan distinto a ellos: “Hay que tolerarlos, hay que respetarlos”.

Al dar su clase de Maestría en la Facultad de Derecho en la UNAM, el legislador estimó que la reforma político-electoral será enviada a la Cámara de Diputados, y la de la Guardia Nacional, al Senado. Esto antes de que finalice el periodo ordinario que termina la siguiente semana.

“Falta el envío y presumo que puede ser esta semana todavía, antes de cerrarse el periodo de sesiones, enviarse. Enviarnos a las Cámaras, a la que prefiera como Cámara de origen, los dos proyectos anunciados por el presidente López Obrador”, comentó.

