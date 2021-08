No es necesario ser Jeff Bezos para innovar en América Latina; este joven lo demostró

A Mateo no le gustan los pepinillos en las hamburguesas, los detesta y le preocupa que confundan su orden cada que pide una hamburguesa; sin embargo, si hay algo que le preocupa más al joven argentino y emprendedor es que como sociedad perdamos de vista que en la actualidad “los grandes logros de la humanidad, no sólo son Richard Branson o Jeff Bezos flotando en el espacio”.

“Esta increíble idolatrar y emocionarse, como yo lo hago, con los avances tecnológicos de Musk, Gates o Bezos, pero la tecnología no sólo es Richard Branson en el espacio, no sólo son los avances de la NASA o la gente que está Silicon Valley, la innovación tecnológica es un padre con esclerosis lateral amiotrófica, que hoy puede hacer la tarea con su hija o que un niño sordo pueda comprar un dulce en una tienda y que antes no podía y esa tecnología es una que podemos crear todos”, dice Mateo Salvatto, fundador y CEO de Asteroid Technologies, en entrevista exclusiva con Forbes México.

Salvatto, hoy de 22 años de edad, cuenta que su acercamiento con la tecnología no vino de familia “pues era muy alejada de la tecnología”.

“Mi padre era contador, mi madre, docente y mi hermano, politólogo, pero siempre me fascinó todo lo que tenía que ver con electrónica y computadoras. Recuerdo que cuando me preguntaba de niño si quería ser Batman o Superman, yo decía que quería ser ingeniero, para mí ellos eran los superhéroes en mi cabeza”, relata.

Así, su sueño no era otro sino estudiar una maestría de ingeniería en Estados Unidos y formar parte de “esas grandes empresas de tecnología que están cambiando al mundo”. Sin embargo, mientras cursaba la secundaria descubrió el universo de la robótica deportiva, en particular las competencias conocidas como el sumo o peleas de robots.

“A los 15 años comencé en el sumo de robots, a los 16 fui campeón nacional de Argentina y a los 17 ganamos el mundial de robótica en Israel con un amigo. Fue ahí cuando algo hizo clic en mi cabeza y me hizo darme cuenta que la tecnología y conocimientos con los que ganamos el mundial, me los dieron en mi escuela. No hacía falta estar en Silicon Valley, trabajar en la NASA o en SpaceX para crear una innovación de alto impacto”, comenta.

Fue ahí cuando decidió aplicar esos conocimientos y crear Háblalo, en un inicio un proyecto muy casero “para ayudar a 30 a 40 personas” con sordera a comunicarse de forma efectiva, inmediata y de bajo costo.

“Mi madre es docente de personas con sordera. Yo crecí viendo personas sordas sufrir para realizar actividades que para nosotros son cotidianas, como pedir una indicación en la calle, hacer un trámite o incluso una consulta médica y no podía entender como existía tecnología para poner robots en Marte, pero no para que un sordo pudiera denunciar un crimen”, señala Mateo Salvatto.

El joven no se equivocó, aunque Háblalo empezó con un pequeño proyecto para ayudar a un par de alumnos de su madre, la app comenzó a generar tracción no solo entre la comunidad personas con sordera, sino gente que tenía otras discapacidades o limitaciones de comunicación.

En esencia, el funcionamiento de la app es relativamente sencillo. El usuario tiene la posibilidad de escribir dentro de la aplicación de forma accesible y el sistema convierte el texto a voz o viceversa.

Sin embargo, el sistema permite al usuario crear atajos específicos o pictogramas a fin de que personas con sordera o parálisis cerebral puedan comunicar sentimientos, dolores o necesidades específicas de forma inmediata.

Háblalo, dice Salvatto, es actualmente una de las aplicaciones inclusivas más utilizadas en el planeta con más de 200,000 usuarios y está disponible en 55 países y ha sido reconocida por instituciones como el MIT y la Universidad de Pekín. La app se convirtió en la base para fundar Asteroid, una startup dedicada al desarrollo de tecnologías e innovaciones para personas con discapacidad.

Aunque la aplicación es completamente gratuita para el usuario, el joven emprendedor dice que el modelo de negocio de Asteroid Technologies radica en vender la tecnología e inteligencia de la plataforma para que terceros (como retailers, banca o servicios) la integran en sus sucursales, tiendas o centros comerciales para poder atender a personas con discapacidad.

“Actualmente tenemos como clientes a Santander, Rimax, Samsung, Nespresso y otros grandes a quienes básicamente les creamos la versión corporativa de nuestra aplicación para que puedan atender a personas con discapacidad presencialmente en sus tiendas”, comenta el CEO de Asteroid.

El emprendedor espera que el impacto de las tecnologías que desarrolla Asteroid sea pieza angular de los estándares y regulaciones de inclusividad de las siguiente décadas.

“Nosotros queremos ser las nuevas rampas de acceso, pero digitales para las personas con discapacidad. Hace 50 años era impensable visitar un lugar y que tuviera rampas de acceso, pero hoy se han convertido en el estándar incluso regulado. Estoy seguro que en las siguientes décadas, los lugares que cuenten con software o tecnologías para que personas con discapacidad sean atendidas se habrán convertido en un estándar”, espera.

Lo hizo un chico de 17 años

Mateo Salvatto, que además es autor del libro La Batalla del Futuro y conferencista internacional será una de las conferencia magistrales del Avaya Engage Latinoamérica, un evento que reunirá el 25 y 26 de agosto, a cientos de expertos y directores de tecnología de toda la región para abordar algunos de los temas más importantes de innovación.

Para el emprendedor su charla girará en torno a la oportunidad que brindan las nuevas tecnologías para provocar un cambio.

“Cuando doy una conferencia siempre cuento la historia de cómo al ganar un mundial de robótica, me hizo crear Háblalo y el impacto que la app ha tenido en la vida de cientos de miles de personas y sus reconocimientos. Pero lo hago para que no se les olvide que todo eso lo hizo un niño de 17 años, de clase media, en una capital Latinoamericana. No alguien de la NASA o de una empresa de Silicon Valley.

“Está buenísimo mirar y celebrar lo que se está logrando de viajes especiales o querer mirar a Marte. Pero no podemos dejar que por mirar a las estrellas, se nos olviden los problemas que miles de personas enfrentan en casa”, asegura.

Salvatto alerta a todos los emprendedores a no pensar como él lo hizo durante años y pensar que los grandes desarrollos tecnológicos solo suceden en países desarrollados con mucha tecnología, pues actualmente el internet y las plataformas colaborativas permiten que cualquier persona con una buena idea tenga la posibilidad de crear servicios que pueden provocar grandes cambios.

“Háblalo no es tecnología especial, ni tampoco un algoritmo de inteligencia artificial super avanzado. La app funciona tomando servicios existentes, como la traducción simultánea, modificarlos ligeramente y ponerlos a disposición de personas que antes no los tenían. Nuestro valor fue mirar las cosas desde un ángulo diferente y eso lo puede hacer cualquiera, no necesitas un doctorado o una carrera del MIT”, comenta.

