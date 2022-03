No estamos en contra de empresarios, sino de la riqueza mal habida: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que su administración no está en contra del sector empresarial, pero sí de la riqueza mal habida a costa del gobierno por la pretensión de querer evadir impuestos.

Aunque sostuvo que la mayoría de los empresarios de México han comprendido que en el país se viven otros tiempos y actúan de manera responsable, señaló que hay otros que sólo buscan desestabilizar a su gobierno, pues desean seguir acumulando riqueza.

“Lo que expresó Carlos Slim y se lo agradezco, pero además no sólo es el discurso, la relación con él es buena por eso y no coincidimos en todo y no le estamos condonando impuestos, nada y de la mayor parte de los empresarios que entienden que son nuevos tiempos están actuando de manera responsable”.

El mandatario federal cargó contra aquellos empresarios como Claudio X. González ataquen al gobierno a través de los medios de comunicación para criticarlo por las acciones de su proyecto de nación.

“Y repito, no estamos en contra de los empresarios, los empresarios son indispensables para el desarrollo del país, no se podría solo con la inversión pública sacar adelante al país. Estamos en contra de la riqueza mal habida, estamos en contra de la corrupción, estamos en contra de que el país sea de unos cuantos”, afirmó el jefe del Ejecutivo federal en conferencia de prensa.

Hace unos días, el empresario Carlos Slim criticó ante Carlos Salazar, ahora expresidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que algunos empresarios se confronten con el presidente López Obrador por cuestiones ideológicas y que traten de combatirlo a periodicazos.

Afirmó que al ver sido electo por la mayoría de los mexicanos, los empresarios del país deben volcar sus esfuerzos a trabajar en unidad evitando existan conflictos y aprovechar las oportunidades económicas de la coyuntura como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) o el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

“El tener conflictos, yo diría a veces caprichosos o ideológicos, es una tontería porque si lo que van a hacer las cámaras es confrontar por confrontar, por principio, porque ideológicamente el que ganó no es de nuestro agrado, es una tontería“, afirmó Slim.

