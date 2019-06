‘No estás sola’, dice López Obrador en apoyo a Claudia Sheinbaum

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio su respaldo a Claudia Sheinbaum a quien le dijo que no estaba sola a través de una porra que organizó en un evento en la alcaldía de Gustavo A. Madero.

“Me siento muy tranquilo en la ciudad porque tenemos una extraordinaria jefa de Gobierno. No estás sola, no está solas, no estás sola”, arengó López Obrador en el evento.

El presidente dijo que Sheinbaum “es maltratada mucho por unos grandulones abusivos”.

“La maltratan mucho unos grandulones, abusivos, ventajosos, pero no está sola, tiene el apoyo del presidente de la República y del pueblo de la capital, de Ciudad de México”, destacó.

Gracias… no les voy a fallar… amor con amor y mucho trabajo se paga. pic.twitter.com/X7Niql50tv — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 12, 2019

En respuesta, Claudia Sheinbaum agradeció el apoyo y aseguró que no les fallaría a los ciudadanos.

“Gracias… no les voy a fallar… amor con amor y mucho trabajo se paga”, dice un mensaje de Twitter.

El apoyo de López Obrador a la jefa de gobierno de Ciudad de México (CDMX) se da después del asesinato del universitario Norberto Ronquillo, que ha puesto en la mira de la opinión publica a Sheinbaum.

