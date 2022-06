No habrá decreto; AMLO deja al Congreso decisión sobre horario de verano

Aunque la semana pasada anticipó que sería mediante un decreto, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó este miércoles que dejará al Congreso de la Unión la decisión de eliminar el horario de verano de los husos horarios del país.

“Es mejor que sea una reforma a una de las leyes secundarias, para que no sea reforma constitucional, para la próxima semana presentamos la encuesta, lo que opina la gente y los estudios. A lo mejor desde hoy ya me contestan los del bloque, si lo van a aprobar, pero tengo que enviarla y así voy a seguir enviando. La de la Guardia Nacional la voy a enviar también, estamos viendo y la electoral también. Vamos a mandar las dos, estas dos y la del horario de verano”, dijo López Obrador.

El mandatario federal dijo que la próxima semana enviará su propuesta, sin detallar la Cámara de origen, ya que cuenta con los estudios en materia energética y salud que exponen los riesgos y poco ahorro que genera este cambio horario.

De igual forma, detalló que la semana pasada, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, realizó una encuesta donde el 71% de los consultados dijo estar a favor de la eliminación del horario de verano.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el tabasqueño dijo que la decisión de que sean los legisladores quienes decidan sobre la eliminación del horario de verano, es para combatir la “moratoria constitucional” que los partidos de oposición, PAN, PRI y PRD, han anunciado como estrategia electoral.

“La gente quiere que los representen personas con principios y con ideales, no politiqueros y, a diferencia de lo que piensan los politiqueros, la gente se da cuenta de todo, ya no es el tiempo de antes. Yo sí voy a seguir enviando iniciativas al Congreso porque tengo que cumplir. Por ejemplo, voy a enviar la iniciativa para que ya no haya el cambio de horario, la semana próxima, a cualquiera de las Cámaras”.

“Pero la voy a enviar, porque ya tengo los estudios y tengo una encuesta, le preguntamos a la gente y ya la semana que viene la voy a enviar. Si no quieren votar o la rechazan, pues ni modo, pero ya cumplí”, sostuvo el jefe del Ejecutivo federal.

