No habrá electricidad ni agua en el corto plazo en el país, advierte Coalición Fuerza y Corazón por México

La Coalición Fuerza y Corazón por México, que representa la candidata a la presidencia de la República Xóchitl Gálvez, advirtió que en México no habrá electricidad ni agua en el corto plazo, pues son problemas que no se van a resolver inmediatamente.

Rosanety Barrios, integrante del equipo de trabajo de Xóchitl Gálvez en materia energética, advirtió que en México hay una problema en la producción de petróleo, cuya cantidad de extracción va en declive, y lo mismo sucede con el gas natural, lo que ha generado apagones como los registrados en los últimos días.

Durante su participación en el “Foro Nacional IMEF de Energía e infraestructura 2024: Nearshoring y transición política, retos y oportunidades para impulsar el crecimiento”, aseguró que el gobierno del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador cerró la puerta a la inversión privada y advirtió que con ello abandonó su obligación constitucional de inversión en transmisión y distribución energía.

“El resultado son los apagones que son un problema, me da una profunda tristeza decir esto, pero el problema de los apagados es un problema estructural. No se va a solucionar en el corto plazo, no hay solución de coyuntura, es un problema estructural. Sin transmisión, no hay transición”, dijo Rosanety Barrios.

Agregó que la electricidad es un insumo fundamental y el agua también lo es, pero la crisis climática es una realidad, en un contexto donde México es el segundo país más vulnerable, sólo por detrás de India, y en él la sequía es una realidad y un problema estructural.

“También les tengo que decir que agua no va a haber en el corto plazo. Vamos a tener que desalar y eso tarda varios años, todos aquellos que estén pensando traer inversiones, por favor, díganles a sus clientes esto: no hay agua y no hay energía eléctrica y no la vamos a tener en el corto plazo”, aseveró la integrante del equipo de trabajo de Xóchitl Gálvez en materia energética.

Ante esta problemática, Barrios indicó que se necesitan inversiones y el modelo de sustitución de importaciones tiene deficiencias, pues no se puede ser autosuficiente, pero la competencia es un modelo probado en el mundo, siempre y cuando la competencia esté regulada.

Rosanety Barrios apuntó que Xóchitl Gálvez plantea que en su gobierno haya política en la que la columna vertebral sea la transición energética, que implica generación de energías renovables, con la implementación de tecnologías y la formación adecuada de capital humano, así como avanzar a la economía circular.

“Hay que detonar nuevas cadenas de valor, el planteamiento es el siguiente: México nunca fue una potencia petrolera y no lo va a empezar a ser en la tercera década del siglo XXI, pero sí podemos ser una potencia en la industria de la transición energética y hay que construir el capital humano necesario”, así como fomentar inversiones, aseveró.

