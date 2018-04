No habrá más apoyos a organizaciones de ex presidentes: AMLO

Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, de los partidos del Trabajo, Encuentro Social y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), aseguró hoy que de ganar la Presidencia de la República terminará con con los apoyos que reciben las organizaciones que lideran ex presidentes del país, como el Centro Fox.

Durante un acto de campaña que realizó en Lagos de Moreno, Jalisco, Andrés Manuel señaló que esta será una de las acciones que formarán parte central de su propuesta para terminar con las pensiones que reciben los ex mandatarios.

Los comentarios de López Obrador estuvieron dirigidos especialmente al ex presidente Vicente Fox, quien esta mañana dedicó una serie de tuits al candidato, en los que señaló que la pensión que reciben los ex presidentes es para que “no roben”

AMLO también hizo un guiño al Instituto Nacional Electoral (INE) al señalar que confía en el trabajo que está realizando su Consejero Presidente, Lorenzo Córdova, para salvaguardar la seguridad de la elección que se avecina, esto luego de que él indicara que el PREP está preparado para dar resultado sólidos el próximo 1 de julio.

El candidato indicó que la prioridad de su gobierno, de llegar a ganar la elección presidencial, será cambiar el modelo económico neoliberal que ha regido al país desde hace 35 años y que no ha permitido a México tener la capacidad de ser un país autosustentable.

“Tenemos que lograr que México sea un país capaz de producir lo que consume, hoy se está comprando todo fuera y eso no está bien, no estamos en contra de que tenga comercio, pero tenemos que generar más al interior”, destacó López Obrador.

Asimismo, agregó que para evitar que se siga recrudeciendo la violencia en el país, se enfocará en dos temas claves para ir paso a paso restableciendo la seguridad: emplear y dar estudio a los jóvenes, y, por otro lado, fortalecer al campo.

“Nosotros no estamos a favor de la fuerza, sí trabajaremos en el refuerzo de las policías del país, pero creemos que esto debe de ir acompañado con apoyo a los jóvenes que hoy no tiene oportunidades y con un realce al campo, no podemos quedarnos con la estrategia de fuego contra fuego”, mencionó.

En el evento López Obrador estuvo acompañado por Beatriz Gutiérrez, su esposa, el candidato a gobernador de Jalisco por su coalición, Carlos Lomelí, el coordinador regional de Morena en la circunscripción uno, Marcelo Ebrard, y Antonio Pérez Garibay, padre del piloto de F1 Sergio Pérez y candidato de Morena al Senado.