No habrá nueva era EU-Latam si mantiene exclusión de países: Ebrard

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, señaló que no se puede buscar una “nueva era” en las relaciones de Estados Unidos con Latinoamérica si se mantiene la exclusión de algunos países de la Cumbre de las Américas, como Venezuela y Cuba.

“No se puede excluir y al mismo tiempo buscar una nueva era en las relaciones de EU con América Latina. Si se mantiene la exclusión es más de lo mismo, pasado frente al futuro que se nos ha venido encima y reclama unión de las Américas, hay que elegir. México propone avanzar”, escribió el canciller.

El secretario de Estado recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador propone “retomar” el camino que inició el exmandatario de Estados Unidos Barack Obama, pues señaló que en 2015 Cuba sí participó en la Cumbre de las Américas.

“El presidente López Obrador propone retomar el camino iniciado por Obama e interrumpido desde entonces. Bloqueos y embargos sólo traen sufrimiento a los pueblos, no democracia. Quienes nos critican hoy, lo saben”, escribió Ebrard. Ante la posición del Presidente López Obrador de que se invite a todos los países a la Cumbre de las Américas leo muchas críticas de los mismos que aplaudían en 2015 la invitación del Presidente Obama a Raul Castro a la Cumbre en Panamá. Aquí algo de lo dicho por Obama entonces : pic.twitter.com/HxhOkKcCeN— Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) May 12, 2022

Ebrard señaló que para este 2022 es importante tener presente el camino iniciado en 2015 en la Cumbre de las Américas celebrada en Panamá.

