No habrá ruptura con EU aunque se excluya a países de la Cumbre de las Américas: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este martes que aun cuando no se alcance un acuerdo con Estados Unidos sobre invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua a la Cumbre de las Américas, la relación entre México y ese país, así como con el presidente Joe Biden, no se fracturará pues los lazos de amistad son más fuertes.

“Hay una muy buena relación y en lo económico y comercial, indudablemente en lo migratorio, en la seguridad estamos trabajando de manera coordinada. Por eso no se debe pensar que si en este caso de la cumbre no coincidimos pues ya se va a producir una ruptura, de ninguna manera, es que nosotros tenemos que ceñirnos a los principios de política exterior de no intervención y autodeterminación de los pueblos y consideramos que no se debe excluir a nadie.

“Nosotros vemos bien el planteamiento que han hecho varios gobiernos, no solo nosotros, de que se invite a todos, pues se está tomando en cuenta. No ha habido una respuesta negativa categórica (de Estados Unidos), no han dicho ‘no'”, expuso el presidente de la República.

Lee: Crece rechazo en América Latina a exclusión de países de Cumbre; se suma Honduras

En conferencia de prensa desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el jefe del Ejecutivo federal destacó que como nunca se vive una cercanía con el gobierno estadounidense y ejemplificó el buen momento que tienes ambos países con la restitución de las celebraciones del 5 de Mayo en la Casa Blanca donde estuvo de invitada Beatriz Gutiérrez Muller, esposa de López Obrador.

Este miércoles, una delegación de Estados Unidos se reunirá con el mandatario mexicano en Palacio Nacional para negociar la invitación a todos los países del continente a la Cumbre de las Américas y atemperar el amago del tabasqueño de no asistir al evento, que se realizará en Los Ángeles, si se excluye a los países antes mencionados.

La Casa Blanca señaló que la administración Biden aún no determina qué países intervendrán en la Cumbre de las Américas, pues no se han girado las invitaciones.

Sin embargo, en entrevista con el diario español El País, el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, insistió que Biden no tiene pensado invitar a la Cumbre a países que no comulguen con los principios democráticos que Estados Unidos defiende.

¿Ya nos tienes en Facebook? Danos like y recibe la mejor información