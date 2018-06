No hay confianza en la PGR, afirma Ricardo Anaya en la Ibero

Para Ricardo Anaya, la sentencia del Tribunal Colegiado de Tamaulipas que se hizo público este lunes demuestra que no se puede confiar en la Procuraduría General de la República (PGR).

Lo dijo este martes a raíz de una pregunta de un alumno de la Universidad Iberoamericana que quería saber las propuestas del candidato para frenar la desaparición de estudiantes, en un acto en el que el candidato respondió a las cuestiones que le formularon universitarios de esta institución.

“Ayer hubo un fallo histórico del tribunal colegiado porque confirma que no hay confianza con la PGR”, comentó Anaya en relación con la resolución que ordenó al Ministerio Público de la Federación “reponer el procedimiento” de la investigación del Caso Ayotzinapa porque “no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial por parte de la PGR.

El moderador del evento, el periodista Jorge Ramos, aprovechó para preguntarle si creía que Enrique Peña Nieto estaba al corriente de lo que sucedía en la PGR.

“No lo sé, no soy un absoluto defensor de este régimen, pero no puedo especular”, afirmó el líder del PAN.

Anaya se sirvió de las conclusiones del tribunal de Tamaulipas para apoyar una de las propuestas que ha ido repitiendo a lo largo de los más de dos meses campaña: “Urge una fiscalía autónoma e independiente”, dijo ante un auditorio lleno de estudiantes.

El candidato acudió al campus de Santa Fe para responder a las preguntas de 12 estudiantes que, en algunos casos, van a votar por primera vez en una elección federal.

Por ejemplo, cuando Ramos le preguntó por su alianza con Enrique Peña Nieto cuando lo apoyo en la reforma educativa o la de las telecomunicaciones, entre otras.

“¿En ciertas cosas sí ha sido aliado de Peña Nieto?”, le preguntó Ramos. “De él no, de México”, respondió Ricardo Anaya ante el aplauso del público.

De las cuestiones formuladas se desprendieron las preocupaciones de los jóvenes por la corrupción, la relación con Estados Unidos y el nivel salarial del país, entre otros.

El periodista de Univisión le presionó para que afirmara si está en contra del aborto: “Siempre y cuando no se criminalice a las mujeres, sí”, respondió el candidato.

“Si su hijo fuera homosexual, ¿iría a la boda?”, preguntó Ramos, a lo que el líder de Por México al Frente respondió afirmativamente.

“Se me hace una respuesta muy plana, no basta decir sí, porque esto lo puede decir cualquiera. ¿En dónde de su plataforma política incluye la pluralidad sexual?, ¿por qué yo voy a votar a un candidato que no nos incluye en su proyecto?”, comentó el representante de la comunidad LGBT de la Ibero, Lenny López, en entrevista para Forbes México.

Anaya se mostró confiado de ganar la elección pese a las encuestas publicadas recientemente por los diarios Reforma y El Financiero, en el que le dan un 26% y un 24%, respectivamente, de intención de votos.

Afirmó que piensa dedicar los últimos 26 días de campaña convencer a los indecisos.

“¿No piensa declinar?”, le preguntó Ramos.

“Bajo ninguna circunstancia. Me va a ir muy bien el (tercer) debate”, afirmó el candidato.