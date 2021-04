No hay dinero, estamos quebrados y endeudados en Nuevo León: Samuel García

Samuel García es uno de los candidatos que busca gobernar Nuevo León, que es el tercer motor económico del país al aportar 7.9% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. Sin embargo, él asegura que ya “no hay dinero, estamos quebrados y endeudados”.

“Todo cuesta: el transporte, la seguridad, cambiar el aire de Nuevo León; y no hay dinero porque entre (Rodrigo) Medina y (Jaime Rodríguez) ‘Bronco’ saquearon el estado y ayer fui justo al gobierno a pedir el panorama (del estado), y está realmente negro. No hay dinero, estamos quebrados y endeudados”, menciona Samuel García.

El militante de Movimiento Ciudadano propone que Nuevo León salga del Pacto Fiscal, porque considera que no es proporcional lo que recibe la entidad a lo que aporta, ya que -tan solo para este año- el estado ocupa el número siete en la repartición del gasto federalizado con 72 mil 690 millones de pesos.

Para hacer estos cambios, el también senador con licencia confió en que ganará la gubernatura, ya que dice que tiene el doble de seguidores en sus redes sociales a diferencia de hace tres años cuando logró un escaño en el Senado.

Jorge Lerdo de Tejada (JL): Samuel, tú eres uno de los candidatos a la gubernatura de Nuevo León que tiene más seguidores en redes sociales, junto con los de tu esposa Mariana suman más de 3 millones en total, quizás un poco más, aunque en los últimos meses se cometieron algunos errores de tu parte, por los que tú has salido a disculparse públicamente, algunas acciones cometidas en las redes sociales. ¿Crees que esos seguidores tuyos, al final, puedan ir a votar por ti y puedas remontar el terreno perdido?

Samuel García (SG): Sin duda, hay algunos políticos de la vieja escuela que llevan algunos años en shock, porque no entienden a la nueva democracia, y traen la campaña de que un like no es un voto, y creo que tu servidor es el mejor ejemplo de lo contrario. Como la sociedad y el mundo cambian, también lo hacen las democracias; la gente se informa, se comunica y se expresa diferente.

Hace 3 años, todo mundo decía, en cuanto a política, que era un suicidio ir al Senado de la República sin estructura, dinero, marca y, aunque todo mundo me desahució, me refiero a estos gurús políticos; ganamos el primer lugar y ganamos el Senado de la República, con 524,000 votos. Cómo te explicas que un candidato joven que no compra votos, porque no tiene dinero para hacerlo, y que además no tiene estructuras (pueda lograrlo). Son todos estos seguidores que vieron un nuevo perfil preparado, incorruptible, y que decidieron cambiar la historia de Nuevo León.

No dudo que tres años después (de ganar un asiento en el Senado), con el doble de seguidores que ahora tenemos, ganemos la gubernatura del estado de Nuevo León.

JL: Tú te abanderas precisamente como ese “nuevo” Nuevo León, un nuevo tipo de gobierno y en tu publicidad, en tus spots estás señalando desechar la vieja política. ¿Por qué?

SG: Dios me sonrió, la vida me sonrió; se me alinearon los planetas, me pusieron puros corruptos impresentables de frente.

Por un lado, tengo a Morena que es un mal visto en Nuevo León, ya que es una izquierda radical tipo Venezuela, AMLO, etcétera. Y encima ahí tenemos a expriistas; Clara Luz sigue siendo priista, pero Clara Luz y Abel, además, todos sabemos que son los caciques de Escobedo, que llevan 25 años viviendo de ese hueso y que traen filas de carpetas de corrupción. Yo conozco al menos 30 cuentas públicas reprobadas, intentos de levantones a periodistas, lo de Marco Polo fue una clara señal de cero tolerancia…

JL: ¿Puedes explicar eso de Marco Polo para nuestra audiencia?

SG: Hay un comediante, Marco Polo, que tiene un programa muy exitoso que se llama “Senathor”, o sea, tu servidor; y lleva tres meses trayéndome de bajada, pero son muy buenos programas, la verdad es que como parodiador ha sido muy exitoso; me ha criticado muy bien durante 30 episodios; y en uno se le ocurre parodiar a Clara Luz (Flores); y como ella es muy sensible, lo denuncia penalmente. ¡Hazme favor! Denuncia penal de Clara Luz a un comediante por una sátira política; entonces la Fede, que es la Fiscalía de Delitos Electorales, investiga y le dan una carpeta a Marco Polo y lo obliga a bajar el Zoom, los spots y lo obliga a pedir una disculpa, entonces en mi tracking, nada mas en tres días, Clara Luz bajó 6 puntos debido a este error. Eso es para mí, (lo que significa la) vieja política.

Segundo, el PRI, que está hoy dominado por los Medinas. (Rodrigo) Medina fue el exgobernador de Nuevo León, que junto con su padre “El Golden Dady”, Humberto Medina, robaron, saquearon, endeudaron y terminaron teniendo colonias en Cantera, en San Antonio, Nueva York, Miami y, ahora, a través de su alfil, Adrián de la Garza, procurador de Medina, intentan volver por el poder. Yo le digo a la gente que no hay manera.

Entré a la política porque me tocó estudiar en mi tesis doctoral las finanzas del exgobernador Rodrigo Medina y cómo destruyeron al estado. Otra vieja política.

Y, por último, el PAN, en manera descarada, hace una alianza con el “Bronco” (Jaime Rodríguez Calderón, gobernador de Nuevo León). Todos los corruptos del “Bronco”, todos los que tengo denunciados penalmente.

Samuel García (te) dice que (Luis Donaldo) Colosio, Movimiento Ciudadano, tu servidor; somos lo nuevo y lo incorruptible. No tenemos una sola denuncia en carpeta de investigación, porque nunca hemos sido gobierno, nunca hemos robado; al contrario, yo tengo 6 años donando mi sueldo. Entonces vamos a arrasar, y a la vieja política la vamos a sacar del estado de Nuevo León.

JL: Me llamó la atención una declaración tuya de hace algunos días, en donde decías que no quieres basar tu campaña en promesas y que no puedes prometer algo que no puedes cumplir, no hay dinero para hacer todas las promesas que quisieras. ¿Cómo vas a hacer tu campaña si a la gente no le prometes cosas? Ejemplo: Clara Luz ahorita está prometiendo el metro gratis los domingos a la gente. ¿Cómo piensas basar tu campaña?

SG: La verdad es que hay un plan de gobierno, te mandaré una copia, que viene de 6 años de estudio como diputado y senador, dos tesis doctorales, dos libros, donde planteo como podemos transformar a Nuevo León. Quiero ser muy sincero porque no vine a la política a decir mentiras. Todo cuesta: el transporte, la seguridad, cambiar el aire de Nuevo León; y no hay dinero porque entre Medina y Bronco saquearon el estado y ayer fui justo al gobierno a pedir el panorama (del estado), y está realmente negro. No hay dinero, estamos quebrados y endeudados. Pero Nuevo León genera muchos impuestos; el problema es que la Hacienda Federal se los lleva al centro.

Para darte un dato duro: Nuevo León el año pasado le dio al país 637,000 millones de pesos, somos el estado que más pone. En noviembre, la Cámara de Diputados es la que se gasta (aprueba) el presupuesto; los diputados de Morena gastaron (aprobaron) como borregos lo que mandó AMLO; a Nuevo León se le va a mandar 67,000 millones, con una regla de tres simple, el 10% de lo que ponemos nos lo van a regresar. Por eso no hay dinero; porque se lo roban, lo malgastan y lo tiran en el centro, en otros lugares que no son Nuevo León.

Hay propuestas, hay un plan de gobierno, hay una agenda de 20 años; pero se ocupa dinero y tengo la solución. Soy el único que lo ha estudiado y que es salir del actual convenio (Pacto Fiscal); y vamos por uno nuevo donde el dinero de Nuevo León se quede en Nuevo León. Y ahí ni con metro gratis de Clara Luz va a hacer algo a favor, ya que ella es de Morena y no critican a Andrés Manuel (López Obrador), son sus borregos, son sus súbditos.

Votar por Clara Luz o por Morena es quedarnos en el mismo convenio, acaba de decir en Caintra (Cámara de la Industria de la Transformación en Nuevo León) hace unos días que ella no se va a salir del convenio. Entonces, ¿con qué va a cumplir todas las mentiras que está prometiendo si no hay dinero? Y eso es lo que quiero, que en estos 90 días Nuevo León se quede con dinero. Urge salirnos del convenio que se lleva nuestro dinero o Nuevo León va a seguir estancado.

JL: Háblame de tu libro Plan de Gobierno. Llevaría mucho tiempo resumirlo, pero háblame de los puntos más importantes y, sobre todo, ¿cómo piensas activar la economía de Nuevo León? ¿Cómo Nuevo León se debe de desarrollar en el siglo XXI?

SG: Desgraciadamente los temas económicos los impulsa la Secretaría de Economía federal. La Secretaría de Economía local es una oficialía de partes. Los programas que funcionaban: INADEM, ProMéxico, Conacyt, eran todos estos créditos a Pymes, a desarrolladores, a startups, AMLO los eliminó; además la situación del Covid-19 donde estuvimos un año encerrados, las pymes quebraron, hubo desempleo.

Realmente, lo que le quiero ofrecer al pueblo de Nuevo León es dejar de recibir migajas y andar pateando el bote. Si esos 637,000 millones se invierten para Nuevo León en créditos en Villa, en veda administrativa, en microcréditos, en préstamos del gobierno a nuestros empresarios nos cambiará la cosa; seguro de desempleo. En todo el mundo el impuesto de nómina se le llama employment taxes, es un impuesto que paga la empresa a favor de sus empleados, para que cuando haya problemas o contingencias y los despida, el gobierno les pueda dar un seguro de desempleo de un año. Aquí el impuesto de nómina se tira en otros temas.

Yo lo que planteo es que hoy que hay grandes problemas hay que activar la economía, pero no olvidarnos de que quedaron muchos desempleados y requieren un seguro de desempleo, un ingreso mínimo vital.

JL: Una renta básica universal.

SG: Yo le llamo 3,000 pesos, porque ya subió el salario mínimo, pero son 3,800 mensuales durante 6 meses para que busquen trabajo, pero si en 6 meses no consigues trabajo, ya no puedo seguir subsistiendo. Pero en 6 meses te voy a ayudar a que tengas un empleo digno y de calidad y saques adelante a tu familia.

JL: Es como lo que está haciendo Estados Unidos, que sortea la crisis con ese tipo de apoyos.

SG: En Estados Unidos crearon el programa que era un incentivo donde el gobierno le pagaba la nómina a pequeñas y medianas empresas para decirles que no cierren y no despidan, que esto es temporal. “Yo te pago el sueldo de tus empleados”.

Aquí en México, con Andrés Manuel, que es un retrógrada, no hubo un solo peso de apoyo a las Pymes, ni a Nuevo León en salud en Covid-19, en vacunas. Todo nuestro dinero lo está tirando en un Tren Maya que no tiene razón de ser, en una refinería que va a costar un billón de pesos y que va a seguir contaminando a México y al mundo, generando petróleo, combustóleo, carbón… cuando el mundo no quiere energías no renovables y a Nuevo León (está) haciéndole un gran castigo.

Ayer fui a ver las finanzas del estado de Nuevo León y es realmente triste ver que un estado tan pujante que tiene universidades, calidad educativa, empleo, calidad de mano de obra, gente trabajadora, gas; (ahora] estemos mendigando centavos de nuestro dinero.

JL: ¿Cómo están esos números?

SG: Hoy, en Nuevo León, por culpa de Medina, debemos 87,000 millones de pesos en deuda, esto nos genera un gasto fijo muy alto de 9,000 millones de pesos al año, 4,500 millones se van a capital y el resto se va a intereses, ya que estos mañosos pidieron deuda con tasas muy altas, con sus amigos banqueros. No es posible que tengamos sobre tasas del 3% o 4%, además, como el gobernador Medina firmó a 15 años ya no se puede echar marcha atrás. Actualmente Nuevo León, y por culpa de Medina, está pagando una deuda muy alta y haciendo ricos a 2 o 3 banqueros, cuando tenemos cientos de Pymes quebradas.

JL: ¿Con qué bancos firmamos?

SG: No quiero quemar sin sustento, pero en aquel entonces eran los de siempre, los que les mete dinero a las campañas políticas para luego llegando cobrar seguros, nómina, comisiones, deuda; y todo eso nos tiene completamente quebrados. Eso es la vieja política y eso es lo que Samuel García quiere sacar del estado.

