Persona no murió por gripe aviar como afirmó la OMS, sino por complicaciones de diabetes: Secretaría de Salud

Tras la detección del primer caso humano de gripe aviar de baja patogenicidad AH5N2 en México y la muerte de un paciente, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, aseguró que no hay que preocuparse por este caso, ya que no hay evidencia de transmisión humano a humano, y además, esta persona murió pero no por dicha causa sino por complicaciones de diabetes.

“Esta es una nota que hay que tomar con prudencia porque no es precisa, se trata de haber atendido en el Instituto de Enfermedades Respiratorias un problema respiratorio, en un hombre de 59 años y se le tomaron varias muestras, como siempre se hace en pacientes que están en condiciones.

“No estaba en condiciones muy buenas, paciente diabético, con problemas del riñón, pero se le atendió, pero básicamente lo que se tomó fueron muestras y en una de las muestras se encontró el virus AH5N2, que está ligado a la gripe aviar y que puede ser, desde luego puede ser un aviso epidemiológico en el caso de las acciones que se dan para los trabajadores que atienden las aves y que trabajan con ellas, pero este paciente no tenía nada. de esto”, explicó Alcocer durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El funcionario detalló que el paciente venía del Estado de México por manifestaciones de otro tipo y el virus, sabemos que regularmente, afecta a aves, y que las infecciones en humanos que se han detectado, especialmente en trabajadores de granjas con aves son muy leves, no llegan a estas manifestaciones.

“Hasta ahora no hay ninguna evidencia de transmisión humano a humano y el paciente que venía del Estado de México no tiene antecedentes de contacto familiar, ni de conocimiento de alrededor donde vivía; por parte de Epidemiología se han evaluado todos esos contactos, por parte de Senasica y Semarnat se hizo un enfoque de la salud sesionando en forma conjunta”, explicó.

Alcocer consideró que el comunicado que hizo la Organización Mundial de la Salud (OMS) “es bastante malo, ya que de entrada habla de un caso fatal, cosa que no fue así, (el paciente) murió por otra causa, sin que se haya de dictaminado y solo de manera marginal dice que el riesgo en este caso es bajo”.

“(La OMS) va a tener una reunión hoy para precisar esto, por lo tanto”, añadió.

El secretario de Salud aseguró que no existe ninguna razón para evitar comer pollo o sus derivados o estar preocupado por esto.

“La causa (de la muerte) no se ha precisado pero básicamente fue una falla renal y desde luego la falla respiratoria que tuvo en cuestión de horas”, reveló.

