No hay mexicanos involucrados en los tiroteos en Texas: Ebrard

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, informó que hasta el momento no hay reporte de mexicanos heridos o fallecidos por los tiroteos registrados ayer en las localidades texanas de Odessa y Midland.

En su cuenta de Twitter, @SRE_mx, refirió que de acuerdo con los consules que están en Midland y Odessa, Texas, no hay reporte de connacionales lesionados o que hayan perdido la vida, pero la información será confirmada por las autoridades estadunidenses.

Me dicen nuestros consules que están en Midland y Odessa Texas que no hay reporte de mexicanos heridos o fallecidos hasta esta hora. A las 9:30 am tendrán el reporte oficial para confirmar esta informacion por parte de las autoridades norteamericanas.

— Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) September 1, 2019