No hay que anclarse al pasado, dice AMLO sobre indagatorias a Peña Nieto

Luego que la Fiscalía General de la República (FGR) informó ayer que tiene tres indagatorias contra el expresidente Enrique Peña Nieto -por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, delitos electorales- el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su postura política es la de mirar al futuro y no quedarse anclado en el pasado.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario federal dijo que hace un año propuso una consulta popular para pedir a la gente su opinión sobre si el Ejecutivo debería presentar denuncias contra los exmandatarios por delitos cometidos en sus administraciones, sin embargo, esta no logró ser vinculante.

“Mi postura ya la he definido muchas veces, yo planteé de que el Ejecutivo, el presidente de la República, iba a presentar denuncias si la gente lo pedía en una consulta pública que entonces sí nosotros íbamos a presentar denuncias desde (Carlos) Salinas a la fecha pasando por (Ernesto) Zedillo, (Vicente) Fox, (Felipe) Calderón y el presidente (Enrique) Peña Nieto.

“Mi opinión era que miráramos hacia adelante y que se procurara no repetir actos ilegales y de corrupción, que la justicia también es prevenir y no hacer lo mismo, no caer en lo espectacular y hacer lo mismo, sino que si iniciara una etapa nueva y con todo el peso y rigor de la ley se nos castigara a nosotros si actuábamos de manera ilegal y corrupta.

“Pero que no nos quedáramos anclados en el pasado con denuncias y que predominara la venganza y advertí, sólo si el pueblo lo pide”, argumentó.

No obstante, López Obrador dijo que si alguna dependencia de su gobierno incluso la propia FGR tienen pruebas sobre supuestos delitos cometidos por los expresidentes, estas no están impedidas para actuar y judicializar los casos.

“También lo he dicho, los procesos que existen tienen que tener su curso, nosotros no podemos decirle al Fiscal que no actúe”, afirmó.

Ayer, a través de un comunicado, la FGR informó que una de las indagatorias contra Peña Nieto y que en los próximos meses podrá judicializar, tiene que ver con denuncias asociadas al exmandatario con la empresa OHL que tienen que ver con delitos de carácter electoral y patrimonial.

De igual forma, con base en denuncias presentadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Fiscalía integra una carpeta de investigación por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales. La tercera indagatoria es por el delito de enriquecimiento ilícito.

El expresidente Peña Nieto, quien radica en España, ha dicho públicamente que colaborará con las autoridades para aclarar el origen legal de su patrimonio.

