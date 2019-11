No hay recesión económica, aunque no le guste a nuestros adversarios: AMLO

Pese a que el Inegi reportó que la economía mexicana no ha crecido en 2019, con respecto al año pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que “aunque no le guste a los técnicos, no hay recesión”.

El mandatario mexicano dijo que “se crean empleos, el salario aumentó como nunca, la economía popular anda bien”.

“No es lo mismo crecimiento que desarrollo. En la época neoliberal importaba lo primero; ahora nos importa más lo segundo, que significa crecer con bienestar, no crecer por crecer, que es otro paradigma”.

López Obrador señaló que con mandatarios anteriores, los indicadores económicos eran negativos: “Y si hablamos de crecimiento nada más les puedo recordar que con Calderón la economía cayó 5% y con Zedillo en el primer año 7%.

Acusó que con Felipe Calderón la empresa favorita era Repsol (multinacional energética y petroquímica española), y todos los contratos se los daba para extraer el gas de la Cuenca de Burgos, “fue un buen negocio para la empresa, un mal negocio para el gobierno”.

“No es otorgar contratos a diestra y siniestra, concesiones, que inviertan aunque destruyan el territorio, aunque contaminen, ahí van los contratos aunque haya sobreprecios”, aclaró

El mandatario mexicano expuso que el peso “es la segunda moneda en el mundo que más se ha fortalecido con relación al dólar; no ha aumentado el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz”.