Aun sin reforma eléctrica la incertidumbre se mantiene, según expertos; CFE debe fortalecerse

El revés a la reforma eléctrica del Andrés Manuel López Obrador sirvió para que el panorama no empeorara, ya que aún existen riesgos por la visión nacionalista del gobierno, sin embargo, podría ser la mayor derrota política del presidente y un elemento que confianza que ayude a México a atraer las inversiones que migrarán de Asia al América del Norte, coincidieron expertos.

Aunque no se aprobó la reforma, el panorama mantiene incertidumbre, tanto para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como para el sector en general, pues aún no hay soluciones para los diversos problemas que existen, de acuerdo con especialistas.

Lo que debería seguir son acciones para una CFE más sostenible y un mejor Sistema Eléctrico Nacional (SEN), pero lo que se ve, es que el gobierno va a profundizar y a mantener las trabas para los actores privados.

Aunque el gobierno se anote como un triunfo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no haya declarado inconstitucional la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), no le garantiza nada, y solo está dejando una gran judicialización en el sector que deberá resolver la Corte caso por caso.

Al gobierno solo le ha quedado una reforma a la Ley Minera para que el litio sea patrimonio de la Nación, y su exploración y aprovechamiento se reserve al Estado, pero ya nada en concreto para el sector eléctrico, en donde tendrá que ver qué hace con la CFE.

Lee: Oposición actuó con responsabilidad al frenar la reforma eléctrica: CCE

“Qué bueno que la reforma fue desechada, pero los problemas del sector no fueron resueltos, (…) no se ha logrado una propuesta alterna de cambios necesarios”, comenta Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa.

La especialista apunta que desde luego, la reforma de AMLO planteaba una propuesta inviable para el desarrollo de México, que terminaba saliendo mucho más cara, pero eso no significa que no se deba pensar en qué hacer con la CFE. ¿Cómo podemos fortalecerla, cómo podemos reenfocar su negocio?.

La CFE casi no ha invertido en innovación tecnológica y ha dedicado mucho de su presupuesto al gasto corriente, especialmente al pasivo laboral.

Desde México Evalúa se pone en la mesa que debe haber un cambio de gobernanza, pues los subsidios que le aporta Hacienda a la empresa productiva del Estado son cada vez más insuficientes y solo deteriora a las finanzas públicas, tan solo para este año se han presupuestado 73,000 millones de pesos en subsidios para CFE.

“Yo creo que sí sería muy importante que presidencia releve a los mandos directivos de la CFE y el Consejo de Administración, retome la gobernanza de la empresa, (…) que en este sexenio fue relegado totalmente de las decisiones y suplantado por el Presidente de la República y el director general (Manuel Bartlett Díaz)”, señala Ana Lilia Moreno, coordinadora del Programa de Regulación de México Evalúa.

Paul Sánchez, experto del sector energético, apuntó que el rechazo a la reforma eléctrica de AMLO, no cambió nada para bien, pero las cosas no empeoraron, que esa era la preocupación de muchos.

“No avanzamos en resolver los verdaderos problemas de CFE y del Sistema Eléctrico Nacional, pero era mucho más preocupante que si pasaba esta reforma, las reformas constitucionales en México no sirven para garantizar nada, sirven para bloquear que el siguiente partido haga cosas”, considera.

Pero los problemas de CFE van a seguir ahí mientras no haya voluntad política de atenderlos, para el experto uno de los inconvenientes es que la empresa tiene mucho personal y plantas obsoletas que solo operan algunas horas al día.

Sigue la información de los negocios en nuestra sección especializada

“El problema de esta reforma es que siempre fue diseñada como un impuesto, cómo cargarle a las empresas las responsabilidades de la CFE, es decir, de yo no hago ningún cambio a mis sistemas operativos, a mi sistema de administración, para optimizar, no distribuyo la deuda, no distribuyó el personal, no reduzco la capacidad operativa ociosa y en el largo plazo lo único que va a generar es que requiera más recursos del bolsillo de los consumidores, ya sean empresas o ciudadanos o de los impuestos”, dice Paul Sánchez.

Por su parte, Eleazar Castro, analista independiente del sector energético, considera que el no tener esta reforma eléctrica va a ser un golpe de realidad “muy fuerte” para la CFE, incluso si llegan a implementar los cambios a la LIE.

“Se van a llevar la sorpresa de que el más perjudicado va a ser el suministro básico y el más beneficiado va a ser suministro calificado. Básicamente, lo que vamos a hacer es segmentar el mercado: el suministro básico que CFE va a decir quién le vende y el de suministro calificado que prácticamente va a ser este toda la generación renovable y ciclos combinados privados”, apunta el experto.

La secretaria de Energía, Rocío Nahle, expresó que “la historia es cíclica y no estamos confiados a terceros. A través de la Ley de la Industria Eléctrica LIE, se garantiza el despacho y la planeación de la electricidad en México. También el presidente López Obrador, ya presentó la iniciativa para nacionalizar el litio”, escribió en su cuenta de Twitter.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado