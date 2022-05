No inviertas en bitcoin si no estás dispuesto a perder: CEO del primer unicornio cripto de Latam

Mientras el mundo cripto sigue conmocionado por el colapso del mercado que las últimas semanas desvaneció más de un billón de dólares, causado por una fuerte liquidación de activos de riesgo y la repentina evaporación de algunos tokens digitales, el cofundador y CEO de Bitso, Daniel Vogel, se muestra tranquilo manteniendo el optimismo, en especial sobre el bitcoin, la más célebre de las criptomonedas.

“Siempre hemos tratado de que la gente entienda de que esta es una tecnología que sigue creciendo y que tiene mucha volatilidad. Es mejor ir comprando de manera constante, haciendo lo que en inglés llaman dollar-cost averaging, promediando el precio al que estás comprando, en vez de hacer toda una inversión de una”, dijo Vogel en una entrevista con Forbes Colombia.

“Si vemos el precio de bitcoin el número de días que ha estado vivo, si hubieras comprado un poco todos los días, aunque haya habido esta bajada, seguirías teniendo un rendimiento importante. Y si ves la curva con el tiempo, ves estos picos donde hay mucha exuberancia, donde se calienta el mercado y donde el mercado se empieza a corregir; baja de manera muy importante pero nunca a los niveles de antes. Hoy en día se está negociando a alrededor de 30,000 dólares y es un precio que está por encima de hace tres años cuando estábamos en 3,500 dólares”.

La plataforma de intercambio de criptomonedas Bitso, fundada en México en 2014, se convirtió el año pasado el primer unicornio cripto de América Latina al alcanzar una valuación de 2,200 millones de dólares (mdd). Hasta el momento es usada por 4 millones de usuarios en México, Brasil, Argentina y Colombia, el nuevo mercado donde han habilitado su servicio.

“Si entraste a bitcoin hace un año cuando estaba en 67,000 dólares, has perdido la mitad de tu inversión, por eso le pido a la gente que si estás especulando con esto, que lo hagas de manera responsable, dispuesto a vivir esta volatilidad y que no vayas a invertir en algo que no estás dispuesto a perder, porque esta tecnología seguirá siendo muy volátil con riesgos importantes”, recalca Vogel, de 36 años, un ingeniero y economista de la Universidad de Stanford, que posee un MBA de Harvard.

Al mismo tiempo, menciona que dentro de su plataforma nunca cotizaron TerraUSD y Luna —que se evaporaron con 40,000 mdd del mercado durante el colapso de las últimas semanas— y que mucha gente se lastimó porque no entendía el riesgo de lo que significaba en entrar en esas criptomonedas.

Con un equipo de 600 empleados, esta compañía está aprovechando el entusiasmo que existe entre los ingenieros alrededor del mundo para interactuar con la tecnología blockchain para atraer talento. “La organización es completamente remota, eso nos permite tener talento en 39 países, eso trae sus retos pero ha sido una súper decisión”, anota.

De hecho, en Bitso ven su plataforma más allá de un intercambio de criptomonedas, porque para su líder la misión es conectarse con la realidad financiera, traduciendo la innovación en usos reales, por lo que acude a que en México se está usando ampliamente para remesas y en Argentina para combatir la inflación, con las criptomonedas estables equivalentes al dólar.

Aunque la aplicación móvil no funciona en El Salvador, que declaró el bitcoin como moneda de curso legal, Vogel explica que han estado apoyando en la construcción de infraestructura y en la liquidez en la compra de bitcoins.

Bitso llega a Colombia

Ahora los esfuerzos de Bitso se concentran en el mercado colombiano, donde han venido participando en un piloto con el regulador y el Banco de Bogotá. Ahora que abren la aplicación a cualquier usuario, enfrenta una fuerte competencia de Binance y Buda, que llevan varios años en el país.

Llegan con una oferta de 30 criptomonedas y será la plataforma integrada con PSE, un botón de pago local que permite el traslado de fondos desde cuentas bancarias y billeteras digitales, pero donde no tendrá la opción de comprar criptomonedas con tarjetas de crédito, algo que si tienen las otras plataformas.

“Entendemos que algunos clientes están dispuestos y que querrán pagar comisiones para usar tarjetas de crédito, es algo que evaluamos mucho, pero por ahora solo ofreceremos el fondeo con PSE sin cobrar comisiones en los primeros seis meses”, dijo Vogel, quien tiene la ambición de convertirse en líder de este mercado durante 2022.

Desde la compañía dieron a conocer que a futuro sus usuarios en Colombia podrán acceder a Bitso+, un servicio que permite ganar hasta un 15% en criptomonedas estables y hasta un 6% anual con bitcoin, rendimientos que consiguen haciendo staking, un mecanismo de recompensas tras verificar transacciones realizadas.

“En Colombia tendremos que tener un enfoque de que el producto sea excelente, creo que eso va a ser lo que nos va a diferenciar, que sea intuitivo, fácil, seguro y que a la gente le gusta. Tenemos que liderar con producto, no con otras cosas”, sostiene el CEO de Bitso.

Colombia es el tercer país de mayor adopción de cripto en Latinoamérica y onceavo en el mundo, según un reporte de Geografía de las Criptomonedas de Chainalysis.

