No justifico dichos de Salgado Macedonio, pero INE avaló fraudes: AMLO

Aunque dijo no justificar el amago que realizó Félix Salgado Macedonio contra los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que se debe buscar la defensa de la democracia ante los constantes fraudes electorales.

En la víspera de que el árbitro electoral decida si mantiene la sanción de cancelar la candidatura de Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero por no presentar su reporte de gastos de precampaña, el senador con licencia amenazó con protestar en los domicilios de los consejeros si no revierten su decisión.

Lee: Si consejeros del INE no rectifican, iremos a sus casas: Salgado Macedonio

Al respecto, el mandatario federal afirmó que el movimiento de transformación del país debe ser pacífico; no obstante, recriminó que el ambiente político también se ve enrarecido por el aval de la autoridad electoral a los fraudes.

“Hay que luchar en contra del fraude de forma pacífica, esa es la recomendación. No a la violencia. Nosotros, todos estos personajes incluidos los intelectuales orgánicos nos han dañado y lo peor al país porque han avalado fraudes electorales.

“Pero también crispan el ambiente electoral los que hacen fraude, no estoy justificando, nada más porque no se ve el asunto de manera integral, no sólo una parte”, reprochó el jefe del Ejecutivo en su conferencia de prensa matutina.

López Obrador hizo un llamado a que no se impida por consigna la postulación de un candidato, sino que sea el pueblo los que decidan si es apto para ocupar el cargo.

Te recomendamos: Mario Delgado minimiza amago de Salgado; somos pacifistas, dice

Esta tarde, hacia las 18:00 horas, el Consejo General del INE evaluará nuevamente las sanciones contra las candidaturas de Morena a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán, que fueron revocadas a Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, por no reportar gastos de precampaña.

Cuestionado sobre si en el futuro su gobierno emprendería una reforma al instituto electoral, López Obrador indicó que si para salvaguardar la democracia en México es necesario, se tendrá que proponer.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado