No, Kamala Harris no es la ‘zar de la frontera’: lo que hay que saber sobre su historial migratorio

Los republicanos de la Cámara de Representantes aprobaron el jueves una resolución criticando el historial de la vicepresidenta Kamala Harris en materia de inmigración, mientras que los ataques a su trabajo se han intensificado desde que se convirtió en la presunta candidata presidencial demócrata (refiriéndose a ella como la “zar fronteriza” de la administración Biden), pero sus críticas malinterpretan la tarea real que se le asignó a Harris en materia de inmigración, que se centra más estrechamente en por qué la gente inmigra en primer lugar.

HECHOS CLAVE

La campaña de Trump y sus aliados han hecho del manejo de la crisis fronteriza por parte de Harris uno de sus principales ataques contra Harris en las últimas semanas en la Convención Nacional Republicana y mientras ella asume el cargo de candidata del presidente Joe Biden, y la Cámara de Representantes aprobó el jueves una resolución en una votación de 220 a 196 que “condena enérgicamente el fracaso de la Administración Biden y su zar fronteriza, Kamala Harris, para asegurar la frontera de los Estados Unidos”.

Biden eligió a Harris en marzo de 2021 para liderar un esfuerzo diplomático mucho más estrecho para frenar la migración de los países del “Triángulo del Norte” (Guatemala, Honduras y El Salvador) y abordar las causas fundamentales por las que los residentes allí emigran a los EE. UU. en primer lugar, además de mejorar las fronteras de otros países por los que pasan esos migrantes en el camino antes de llegar a los EE. UU.

Nunca se le encomendó la tarea de gestionar la seguridad fronteriza en Estados Unidos, que está bajo la competencia del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, quien dijo en junio de 2021 que Harris está “liderando los esfuerzos de nuestra nación para abordar las causas fundamentales, esa pregunta fundamental de por qué las personas abandonan sus hogares”, mientras que él está “abordando la seguridad y la gestión de nuestra frontera”.

Harris ha liderado los esfuerzos para abordar esas causas fundamentales, en particular para lograr que la inversión del sector privado en la región mejore su economía (que, según dijo la Casa Blanca en marzo, había creado 250.000 puestos de trabajo), y el ministro de Inversiones de Honduras, Miguel Medina, dijo a CNN que trabajar con grandes empresas “no es algo accesible para una empresa normal en Honduras” sin la participación de Estados Unidos, y “si no fuera porque esto se trasladó desde la Casa Blanca, no hay forma de que pudiéramos haber tenido el éxito” que ha tenido la iniciativa sobre la inversión del sector privado.

Abordar las causas profundas de la migración es algo que, por naturaleza, tardará más en dar frutos que los esfuerzos más inmediatos para detener a los migrantes en la frontera, por lo que es más difícil ver qué impacto ha tenido el trabajo de Harris. Muzaffar Chishti, miembro senior del Instituto de Política Migratoria, una entidad no partidista, dijo a TIME que, si bien la vicepresidenta trabajó “razonablemente bien” con el sector privado, su tarea es una “que podría no producir resultados en el corto plazo”.

Los niveles de inmigración de Guatemala, Honduras y El Salvador han disminuido en los años transcurridos desde que comenzó la asignación de Harris, y los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) muestran que los encuentros con migrantes de esos tres países han disminuido de aproximadamente 700.000 en 2021 a 500.000 en 2023, mientras que los encuentros con migrantes de otros países fuera del ámbito de competencia de Harris, como Colombia, Cuba, Haití y Venezuela, han aumentado.

CONTRA

Aunque Harris no asumió el papel expansivo en materia de inmigración en la Casa Blanca que alegan los conservadores, algunas de las cosas que ha hecho en materia de inmigración han generado controversia durante su vicepresidencia. La izquierda la criticó por decirle a las personas que estaban pensando en migrar a los EE. UU. en un discurso de junio de 2021 : “No vengan”, y agregó: “Si vienen a nuestra frontera, serán rechazados”. La vicepresidenta también fue objeto de escrutinio por no visitar la frontera al principio de su mandato. Lester Holt, de NBC News, le preguntó en una entrevista por qué no había visitado la frontera y Harris se puso a la defensiva y le dijo a Holt: “Todo este asunto de la frontera. Hemos estado en la frontera. Hemos estado en la frontera”. Cuando Holt respondió que Harris no había estado allí personalmente, dijo: “Y no he estado en Europa” y no “entendía el punto que estás planteando”. Luego visitó las instalaciones fronterizas en El Paso, Texas, más tarde ese mes, aunque los republicanos todavía la criticaron por no visitar áreas con una mayor concentración de cruces fronterizos.

CITA CRUCIAL

“La política fronteriza se centra en las personas que ya han tomado la decisión de abandonar su hogar y han llegado a la frontera entre Estados Unidos y México, y tiene como objetivo evitar que lo hagan o procesarlos rápidamente para obtener ayuda humanitaria o deportación una vez que cruzan”, dijo el director de políticas del Consejo Estadounidense de Inmigración, Aaron Reichlin-Melnick, a USA Today sobre cómo el trabajo de Harris contrasta con la política de seguridad fronteriza típica. “Por el contrario, la política de ‘causas fundamentales’ se centra en las personas que aún no han abandonado sus hogares y tiene como objetivo convencerlas de que se queden en sus países de origen, ya sea a través del desarrollo económico… o mediante la reducción de la violencia y la persecución que obliga a las personas a buscar protección en otros lugares”.

¿QUÉ HIZO KAMALA HARRIS EN MATERIA DE INMIGRACIÓN ANTES DE CONVERTIRSE EN VICEPRESIDENTA?

Harris tiene un historial de oposición a las políticas republicanas que se remonta a antes de su etapa como vicepresidenta. El primer proyecto de ley que presentó como senadora tras ser elegida para el cargo en 2016 buscaba garantizar el acceso legal a las personas detenidas que ingresaban a Estados Unidos después de que el entonces presidente Donald Trump promulgara su “prohibición de viajes”, y fue la primera demócrata en decir que no apoyaría un proyecto de ley de gasto público sin protecciones para los “DREAMers” en el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia. Como fiscal general de California, tomó medidas como ordenar a las fuerzas del orden que ayudaran a las víctimas de delitos a solicitar visas. Sin embargo, Harris atrajo la controversia de la izquierda cuando se desempeñó como fiscal de distrito de San Francisco, ya que se puso del lado del entonces alcalde Gavin Newsom, ahora gobernador de California, en una política ampliamente criticada de denunciar a los inmigrantes indocumentados juveniles ante las autoridades independientemente de si habían sido acusados ​​de un delito. La política provocó que se denunciaran más de 100 personas y luego fue revocada por la legislación, informa The Sacramento Bee .

ANTECEDENTES CLAVE

Harris se convirtió repentinamente en la nueva candidata presidencial principal del Partido Demócrata el fin de semana pasado después de que Biden anunciara el domingo que se retiraba de la carrera presidencial, respaldando a Harris como su sucesora minutos después. La vicepresidenta recibió el respaldo de suficientes delegados para convertirse en la presunta candidata del partido al día siguiente, y su campaña ha obtenido amplios respaldos y ha recaudado más de 100 millones de dólares en donaciones en sus primeros días. No será la candidata oficial hasta que los delegados del Partido Demócrata voten formalmente por ella en una votación nominal que tendrá lugar a principios de agosto. Los ataques de los republicanos a sus políticas de inmigración se producen en un momento en que el Partido Republicano ha atacado a la administración Biden en materia de inmigración en medio de una afluencia de migrantes, y la CBP informó que los encuentros con migrantes aumentaron de 1,95 millones en 2021 a 3,2 millones en 2023. Ya ha habido encuentros con más de 2,4 millones de migrantes en lo que va de año. Como resultado, el Partido Republicano ha criticado el manejo de la crisis fronteriza por parte de la Casa Blanca y la administración Biden ha tomado medidas como suspender las admisiones de asilo en respuesta.

Este artículo fue publicado originalmente por Forbes US.

