“No les voy a fallar”, porque haré de Chihuahua la ciudad más competitiva del país: Marco Antonio Bonilla

CHIHUAHUA, Chihuahua. — Marco Antonio Bonilla Mendoza, presidente municipal de Chihuahua, afirmó que no le fallará a los bomberos, policías y ciudadanos, porque convertirá a su ciudad como la más competitiva de México.

“En las pláticas que sostuve con un gran número de familias, los abuelos, los padres y madres de familia, los niños y niñas, los maestros y maestros, los policías y bomberos me comprometí viendolos a la cara de no fallarles y no les voy a fallar”, declaró el joven político, quien comienza con su sueño de infancia.

La toma de protesta del alcalde emergido de las filas del PAN tuvo como invitados a María Eugenia Campos Galván, gobernadora de Chihuahua, así como a Patricio Martínez y José Reyes Baeza Terrazas, ex gobernadores del Estado, empresarios dedicados a la industria de la construcción y manufactura.

“Ofrecí un gobierno de puertas abiertas y trabajar de la mano con todos, porque mi labor es ser de Chihuahua el municipio más competitivo y el mejor municipio de México”, comentó el alcalde, quien expresó no será un autoritario ni tendrá otros datos.

El joven licenciado en Derecho egresado de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) dijo que cuenta con una visión para construir el mejor Chihuahua de la historia.

“Gracias Maru Campos por sentar las bases para hacer de Chihuahua el municipio más competitivo de México y ahí vamos a superar Saltillo y Querétaro”, expresó el alcalde.

Bonilla Mendoza agregó que se ha fijado como propósito hacer de Chihuahua la ciudad más competitiva de México, del estado y de el norte de la República Mexicana.

La competitividad tiene su origen en una acepción económica y muchos pensarán que me estoy refiriendo a una ciudad atractiva en inversiones: “Desde luego vamos a trabajar para atraer inversiones, porque generan empleo, crecimiento y una mejor obra pública para el ayuntamiento de Chihuahua”.

“Queremos que las inversiones de la industria detonen la cadena de valor agregado y las condiciones de competitividad las ponen los empresarios, los trabajadores, la academia, las organizaciones sociales y el gobierno”, apuntó Marco Antonio Bonilla.

Añadió que entre las dimensiones de la competitividad está convertir a Chihuahua en una ciudad segura, iluminada, excelentes servicios públicos e infraestructura pública.

Una ciudad es competitiva siempre y cuando haya una oferta educativa, que permita a la gente generar los empleos generados en la economía del conocimiento, las comunicaciones y servicios, acotó.

“En una ciudad competitiva no estamos esperando que el futuro nos alcance ni arrolle, sino nos preparamos para montarnos en la bola de beneficios y aprovecharlos”, expresó político panista.

“Todo eso es tarea y lo tengo muy claro de un buen gobierno”, manifestó el presidente municipal de Chihuahua.

La gente de Chihuahua tiene muy altas expectativas del período de gobierno, que comienza para la capital, y no ocurrirá como en el pasado nefasto que el ex gobernador del Estado, Javier Corral Jurado no se molestaba en hacerle una llamada a la alcaldesa Maru Campos, recordó el munícipe.

Marco Antonio Bonilla Mendoza contó que Javie Corral Jurado tampoco hacía un esfuerzo por acompañar a los habitantes del municipio de Chihuahua para detonar el desarrollo social y económico.

“Entre Maru y Marco no lo duden siempre habrá diálogo constante y afecto, una visión compartida, así como vamos a trabajar juntos por Chihuahua”, concluyó el presidente municipal.