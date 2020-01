‘No me confundas, Denise’: el debate entre AMLO y Dresser

Denise Dresser, politóloga y constante crítica de la administración de Andrés Manuel López Obrador, se presentó en en la conferencia de prensa matutina para cuestionar al presidente acerca del presunto acoso judicial en contra de periodistas y la posible reforma judicial. Comenzó, entonces un debate entre ambos.

La también escritora dijo que iba en nombre de Sergio Aguayo, quien, según Dresser, “ha sido acosado judicialmente” por el exgobernador de Tamaulipas. Además, cuestionó la reforma judicial que, presuntamente, promueve el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero.

-Usted prometió que las peores prácticas del pasado, habían terminado. Revivir la difamación como un delito que puede castigarse con cárcel. ¿Usted aquí se compromete a que su gobierno no impulsarán leyes que permitan acosar judicialmente a periodistas, a gente que no piense como usted, que no se usará?

López Obrador, entonces, le recordó a Dresser acerca de la autonomía de la Fiscalía.

-Lamento que me confundas, Denise, con los gobernantes anteriores -respondió el presidente.

-Su gobierno trabaja con insumos que se parece mucho a lo que se hacía en el pasado- replicó la también escritora.

-Lo que dices, no es cierto, no tengo nada que ver con la supuesta reforma. El Fiscal General, en caso de que sea cierto, es autónomo. Creo que eso sí lo sabes. Ya no es el tiempo de antes, de la simulación. No estoy acostumbrado a tirar la piedra y esconder la mano. Tengo diferencias con el conservadurismo; quien exonera a Moreira es (Felipe) Calderón, lo hace la Procuraduría. Me entero leyendo El Financiero de que hay una ley que iba a cancelar todos los derechos. No la he visto, no la conozco. No tiene nada que ver con nosotros. Debemos de garantizar la libertad de expresión, el derecho a disentir. Venimos de un movimiento en donde enfrentamos el autoritarismo, denunciamos la falta de la democracia.

López Obrador se comprometió ante Dresser que recomendará a los miembros de su gabinete que tuiteen con respeto, para que el debate de los temas nacional prosiga en ese tenor.

Tras el intercambio de ideas, Denise Dresser anunció al mandatario que, en caso de que Gertz Manero, realice una iniciativa que atente contra la libertad de expresión, “estaré aquí de nuevo”.