No me sumo al clima de linchamiento de Peña Nieto: Monreal

El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, aseguró que no se sumará al linchamiento en contra del expresidente Enrique Peña Nieto, quiene es investigado por diversos delitos federales, como enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

“Voy a defender siempre el principio de presunción de inocencia y no me sumo al clima de linchamiento de nadie, de nadie, de donde vengan, porque yo he sido víctima de eso y no voy a hacer lo mismo ahora que soy mayoría legislativa”, dijo el morenista.

Lee: FGR investiga a Peña Nieto por caso OHL, lavado y enriquecimiento ilícito

Tras inaugurar la exposición fotográfica Más Cerca de Ti, del Ejército mexicano y la Fuerza Área en el Senado, comentó que esperará que la justicia se aplique en este caso, pues dijo que es el Ministerio Público es quien debe determinar el grado de responsabilidad que pudiera tener el exmandatario.

“Me parece que este tipo de procesos debería de llevarse a cabo en los tribunales, en el Ministerio Público y no en tribunales de medios. No creo que sea lo correcto”, enfatizó.

Ayer la Fiscalía General de la República (FGR) informó que carpetas de investigación en contra del expresidente Enrique Peña Nieto, una por el caso OHL, otra por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales y una más por enriquecimiento ilícito.

