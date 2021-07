Margarita Zavala, diputada electa por el PAN para el distrito 10 de la Alcaldía Miguel Hidalgo, aseveró que la consulta popular del 1 de agosto es una farsa en la que no se debería participar ya que viola todo principio del derecho.

“Violenta principios elementales del derecho como el principio del debido proceso, el de presunción de inocencia porque violenta las garantías individuales como la de audiencia y legalidad”, comentó la legisladora.

En una reunión con diputados electos, la esposa del expresidente Felipe Calderón, a quien se pide someter a juicio político por supuestamente ejercer el narcogobierno, aseguró ante sus colegas legisladores que el ejercicio democrático es una farsa y que deshonra a quien la promovió.

“Yo no voy a ir a votar porque no estoy de acuerdo y no soy cómplice de todo esto, pero hay funcionarios que les pide el INE que vayan; vayan por favor y que cuiden”, afirmó, “No voy a ir porque no voy a generar una distracción y no voy a ser cómplice de algo que carece de toda ética y derecho”.

La expanista sostuvo que la consulta popular es un agente distractor del presidente Andrés Manuel López Obrador y se enmarca como un acto propio de gobiernos populistas y dictatoriales.

De igual forma, lamentó que parte del discurso este sostenido en el resentimiento y odio que nada beneficia a México en su coyuntura actual.

En ese sentido, la legisladora electa hizo un llamado al Instituto Nacional Electoral (INE) a que el próximo domingo vigile el desarrollo de la votación y que fiscalice los recursos que se están empleando para la promoción de este ejercicio.

Zavala hizo puntual énfasis en la vigilancia de los ciudadanos que están acudiendo a hacer campaña a favor del juicio a los expresidentes y recaban datos de los electores sin ningún tipo de control por parte de la autoridad electoral.

“La consulta es irresponsable, esta basada en discurso de odio y resentimiento que nada beneficia al país; es una infamia, es vil y es perversa y deshonra a quien la promovió”, sostuvo.

