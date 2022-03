No queremos ayuda militar de EU, sino cooperación para desarrollo de Centroamérica: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que México busque que Estados Unida le brinde ayuda militar para combatir la inseguridad en el país.

Esto, después de que el Congreso estadounidense aprobó destinar más de 158 millones de dólares en apoyo bilateral para México, pero se estableció que los recursos no serán para los uniformados que participen en labores de seguridad pública.

“No tengo información oficial y nosotros no queremos ayuda militar. No estamos solicitando ayuda militar. Ya cambió la relación de cooperación con EU; ya no es tiempo del Plan Mérida, que nos daban helicópteros o equipos bélicos”, expresó el mandatario

Durante su conferencia matutina, López Obrador dijo que México busca con Estados Unidos cooperación para el desarrollo de países de Centroamérica, por lo que ha impulsado que este invierta en los programas “Sembrando Vida” y “Jóvenes Construyendo el Futuro”.

“Nosotros lo que queremos es cooperación para el desarrollo. Lo que estamos planteando es que Estados Unidos invierta en Centroamérica para atender las causas de la migración. Además, no sé si sea oficial; no, nos han notificado nada. No tengo ninguna información”, reveló.

La Ley de Presupuesto para el Año Fiscal 2022 señala que “ninguno de los fondos asignados por esta iniciativa y puestos a disposición para ayuda a México se utilizará para apoyar la participación militar en la aplicación de la ley en México”.

La mayor parte de la ayuda de Estados Unidos a México, que son 100 millones de dólares, será destinado para fortalecer la lucha contra de las organizaciones criminales transnacionales y la promoción del Estado de Derecho.

