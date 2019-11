Consulta sobre Tren Maya es para no dejar obra a medias, dice AMLO

Notimex.- El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el pueblo a través de las consultas, no los grupos de intereses creados, decidirá si se realiza o no el Tren Maya, sobre el cual actúa de manera precavida pues no desea dejar una obra inconclusa y tirar el dinero ante eventuales acciones de la “oposición conservadora”.

“No quisiera yo, se los digo así con toda franqueza, que por mezquindades empiecen a llover los amparos y se detenga la obra (del Tren Maya) y que no la terminemos en tres años, y que termine yo mi gobierno y quede esa obra a medias”, subrayó López Obrador.

“¿Qué decía Juárez? Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho y así vamos a actuar. Si la gente dice vamos, vamos; si la gente dice no, no vamos; pero que sea el pueblo el que decida, no los grupos de intereses creados”, enfatizó.

No obstante, durante su mensaje pidió que para “medirle el agua a los camotes” las personas que consideraran que sí debe de hacerse el Tren Maya levantaran la mano, a lo que prácticamente todos los asistentes al Diálogo con el Pueblo Maya Peninsular y Población Indígena Migrante en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, alzaron los brazos.

Indicó que no desea recibir cientos de amparos en contra de la construcción del Tren Maya, como fue en el caso del aeropuerto de Santa Lucía, porque “si es así mejor no la inicio, porque yo no voy a dejar una obra inconclusa”.

El mandatario enfatizó que desea que se realice el proyecto, “pero estoy actuando de manera precavida porque son cosita de los conservadores y no quiero que para frenarnos dejemos inconclusa una obra y se tire el dinero, eso no”.

El titular del Ejecutivo federal recordó que para la construcción del aeropuerto de Santa Lucía se presentaron 140 amparos para detener la obra, lo cual se ganó de manera jurídica por lo que ya inició la edificación.

Sin embargo, reconoció que también existe oposición al proyecto del Tren Maya “no mucha, según mi manera de ver las cosas, pero es una oposición conservadora y es una oposición de lo más chueco que pueda haber”.

Por ello, solicitó a los dirigentes del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas a que se hagan las consultas en cada uno de los pueblos y de esa manera se resuelva el tema antes de diciembre, cuando se planea lanzar la licitación, pues recordó que la inversión total será de 120 mil millones de pesos.