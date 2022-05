No respetan doble Hoy No Circula por contingencia: multan a 1,133 automovilistas

Derivado de la activación de la fase 1 de contingencia ambiental por ozono, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) aplicó restricciones vehiculares, incluso para autos con holograma 0 y 00, sin embargo, no todos los automovilistas han respetado la medida. La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México informó que ha sido sancionados 1,133 conductores por no respetar el llamado doble Hoy No Circula durante el martes y este miércoles.

La dependencia del gobierno de la Ciudad de México informó que el martes fueron 654 automovilistas sancionados, de los cuales 305 conducían vehículos matriculados en la Ciudad de México y 349 en otras entidades. Del total de sanciones, 456 fueron por circular en día u horario prohibido, 163 por circular sin contar con verificación vehicular vigente y 35 por ser ostensiblemente contaminantes.

En tanto, este miércoles, hasta las 13:00 horas, se habían aplicado 479 sanciones, de las que 319 fueron por circular en día u horario prohibido, 118 por falta de verificación vehicular y 42 por emisión ostensible de gases contaminantes. La multa por circular en día restringido es de 20 Unidades de Medida y Actualización, es decir, 1,924.40 pesos.

La Zona Metropolitana del Valle de México cumplió más de 72 horas de contingencia ambiental.

“Información del Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México indica que el sistema de alta presión se mantiene posicionado en el centro del país, continúa ocasionando estabilidad atmosférica sobre el Valle de México, escasa ventilación, bajo transporte de humedad, radiación solar intensa, así como temperaturas elevadas”, indicó la Came.

