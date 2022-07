No se cederá soberanía aunque esté en juego el T-MEC, advierte AMLO

Ante el inicio del período de consultas sobre política energética de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este jueves que si tener acceso al mercado de Estados Unidos, el más grande del mundo a través del T-MEC, le implica a México perder soberanía, no lo va a aceptar.

“Estamos hablando de la importancia, hablé de tres cosas que nos ayudan, la cercanía con el mercado más grande del mundo, de ahí la importancia del tratado, es importante sin duda; dos, la honestidad; y tres, la justicia. En lo primero, aún tratándose del mercado más importante del mundo, si tener acceso a ese mercado nos implica ceder soberanía, no lo aceptamos”, sostuvo el mandatario federal en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

Hace unos días, los gobiernos de Estados Unidos y Canadá solicitaron al gobierno mexicano abrir un período de consultas sobre solución de disputas en virtud del acuerdo comercial T-MEC sobre lo que considera políticas energéticas mexicanas discriminatorias.

Las consultas se relacionan con medidas tomadas por México que, según Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), socavan a las empresas estadounidenses en México a favor de las estatales Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“No vamos a entregar nuestra soberanía a ningún gobierno extranjero, además no tienen razón, aún cuando tengan muchos lambiscones, vendepatrias que les aplauden en nuestro país, no tienen razón, no fue en vano que se detuvo la negociación casi 15 días por el artículo octavo del tratado porque me opuse a lo que ya habían negociado los funcionarios del gobierno anterior”, lanzó.

El jefe del Ejecutivo federal ha sostenido que las consultas sobre la política energética sólo buscan sancionar a su administración de manera política aun por encima de lo económico.

A pregunta expresa sobre si de continuar la disputa sobre la política energética de México con Estados Unidos y Canadá, México propondría la disolución del T-MEC, dijo que eso se vería después aunque negó que se trate de una ruptura anticipada.

-¿Trataría con Biden una posible salida del tratado comercial?, se le cuestionó.

“Eso lo veríamos después porque para los conservadores que hacen periodismo, muy ramplón y vulgar, hasta Calderón sacó un ‘face’ queriéndose montar en esta circunstancia que sería grave para México una ruptura del tratado.

“No va a ver ruptura, eso se los adelanto y lo sé porque tenemos la razón si no porque no nos conviene y no sólo es México, no le conviene a Estados Unidos, ya no es tiempo de antes”, afirmó.

