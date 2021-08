No seré rehén de la CNTE, dice AMLO tras fallida conferencia

En un mensaje remoto trasmitido en el recinto donde se realizó la conferencia matutina sin él, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no permitirá que los maestros de la CNTE lo tengan como rehén de intereses políticos.

Esta mañana, el mandatario federal iba a encabezar la reunión de su gabinete de seguridad con autoridades locales en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, sin embargo, desde las 6:00 de la mañana, alrededor de 400 integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) le impiden el paso al cuartel de la Séptima Región Militar.

En la intervención, el jefe del Ejecutivo federal reprochó a los profesores el trato que le están brindando al señalar que como nunca antes su gobierno ha escuchado a los maestros y atendido sus demandas, como la derogación de la reforma educativa del sexenio de Enrique Peña Nieto.

“Nos impidieron la entrada bajo la condición de atenderlos de inmediato y resolverles sus demandas; eso no lo puedo permitir porque no puede el presidente ser rehén de nadie, hemos atendidos a maestros de México y los seguiremos atendiendo”, expresó el mandatario federal desde su camioneta y mientras se escuchaban consignas de la CNTE.

“Vamos a estar aquí el tiempo que sea necesario. Esto es parte del proceso de transformación que se está llevando a cabo están enfrente de un cuartel militar, no utilizar la fuerza, no someternos a chantajes de estos grupos y resistir”, sostuvo.

López Obrador indicó que las dirigencias magisteriales de la Coordinadora Nacional están sometidos a intereses creados tanto en Chiapas como en Michoacán, por lo que no puede someter su investidura a un chantaje de este tipo que nada tiene que ver con las bases.

“No voy a entrar por la fuerza, no son muchos, podría yo entrar a llevar acabo la conferencia y decidí no hacerlo, es una protesta de mi parte para que estos grupos no se excedan y abusen, respeten, porque esto que hacen es completamente ilegal , indebido”, añadió.

Al término del mensaje, la conferencia de prensa que era dirigida por Rutilio Escandón Cárdenas, gobernador de Chiapas y Rosa Icela Rodríguez, titular de Seguridad, fue interrumpida abruptamente.

Minutos después y luego de casi dos horas y media parado por el bloqueo del magisterio, el presidente López Obrador logró entrar al cuartel.

De acuerdo con versiones a las que ha accedido Forbes México, los profesores de la CNTE exigen al presidente de la República la reactivación de sus cajas de ahorro y diálogo sobre una reforma educativa.

El mandatario federal tiene una gira por diversos municipios de Chiapas, por lo que pidió paciencia para poder llegar a dichos lugares.

