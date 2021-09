No tenemos planes de volar a Santa Lucía en este momento: Air Canada

La aerolínea Air Canada aseguró que en este momento no tiene planes para operar en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), ya que aún no faltan estudios que confirmen la viabilidad de volar a la terminal que se construye en Santa Lucía, proyecto prioritario del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“En cuanto al Felipe Ángeles, no lo estamos contemplando en este momento, falta mucho, no está terminado, falta hacerle estudios de viabilidad y estudios de la capacidad del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) entonces no está en nuestros planes”, señaló el director de ventas para América Latina y el Caribe, Luis Noriega.

Esto luego de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) diera a conocer el día de ayer que limitará los vuelos al AICM entre 2022 y 2023 al 61% de las operaciones, con el objetivo que las compañías vuelen al AIFA.

Lee: SCT limitará operaciones en AICM; busca que aerolíneas opten por Santa Lucía

En conferencia, Noriega destacó que las rutas a la Ciudad de México fueron de las 5 de Air Canada que no dejaron de operarse a nivel mundial por la compañía, pese a todas las restricciones del mercado canadiense, debido a la necesidad de atender el tráfico de negocios esenciales, estudiantes y visitas de familiares de primer grado.

De hecho, a finales del mes pasado volvieron a volar a Cancún y esperan recuperar las rutas a los destinos de playa en lo que resta del año o principios de 2022; además, prevén recuperar el volumen de asientos disponibles que tenían en 2019 a finales del próximo año.

“Es difícil hacer proyecciones exactas por las características de esta pandemia, pero apuesto a que a finales del año que viene debemos tener ya el volumen de asientos disponibles que teníamos en 2019 entre México y Canadá”, afirmó.

En este sentido, el directivo precisó que para poder viajar a Canadá es necesario que los pasajeros mexicanos tengan una prueba PCR negativa a Covid-19, así como contar con el esquema completo de vacunación de Pfizer, Moderna, AstraZeneca o Johnson & Johnson (Janssen).

