No tengo derecho a fallar: López Obrador

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que no tenía derecho a fallarle a los mexicanos.

“Ahora que venía para acá se me emparejó un joven en bicicleta y me dijo ‘tú no tienes derecho a fallarnos’. Y ese es el compromiso que tengo con el pueblo: no tengo derecho a fallar”, expresó el mandatario mexicano durante su primer discurso presidencial en el Congreso de nuestro país.

Personas a pie, ciclistas, mamás con sus bebés en carriolas, jóvenes con mascotas y, en general, hombres y mujeres de todas las edades se colocaron a lo largo de la avenida Congreso de la Unión para ver el paso presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, rumbo al Zócalo capitalino.

El mandatario rompió el protocolo y se acercó a personas que le pedían un saludo desde las vallas que fueron colocadas en el cerco de seguridad.

Su automóvil recorrió dicha avenida en sentido contrario a la circulación, a fin de acelerar su llegada a Palacio Nacional, donde se llevará a cabo la comida con invitados especiales.

Pañuelos y servilletas blancas fueron ondeados por ciudadanos con porras al nuevo Ejecutivo federal a su paso rápido por la avenida.

Comensales de restaurantes y empleados salieron a saludarlo, así como trabajadores de tapicerías, herrerías, misceláneas y locatarios de un mercado público.

Además, a lo largo de la avenida destaca la presencia de ambulancias de la Cruz Roja, patrullas y decenas de elementos de la Policía de Seguridad Pública, así como representantes de medios de comunicación.

Con información de Notimex