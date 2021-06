No trabajo pensando en sucesión presidencial: Marcelo Ebrard

El canciller Marcelo Ebrard afirmó que su prioridad inmediata es ser un servidor público eficaz y que su trabajo no está orientado a la sucesión presidencial en 2024.

El canciller fue cuestionado sobre si el informe del colapso de un tramo elevado de la Línea 12 del Metro, y que apunta a una falla estructural como principal causa del accidente, afecta sus aspiraciones presidenciales; Ebrard respondió que aún está lejana esa fecha.

“Yo me estoy concentrando en mi trabajo, para mí ese tema es un tema que está muy lejos todavía y habrá que ver cómo sucede. No me anima o no es lo que guía mis tareas, siempre me dicen que tengo esa aspiración, y que es lo que explica mis acciones”, aseguró Ebrard.

“Y el 24 está muy lejos, no es lo de hoy, hoy hay que cumplir lo que tenemos como encomienda”, añadió.

Como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, Ebrard encabezó la construcción de la Línea 12 del Metro, la cual ha padecido problemas e incluso suspensiones de operaciones.

El funcionario participó en la presentación del pabellón de México en la Expo de Dubái 2020 y afirmó que seguirá atendiendo su encomienda como encargado de la política exterior del país.

Aunado a esto, Ebrard reiteró su postura de que en la edificación de la Línea 12 del Metro participaron muchas entidades, por lo que se tomaron decisiones colegiadas y personales.

“Lo que yo les compartí ayer es lo que tengo que informar, cómo se hizo esta obra, es una obra muy grande, participan muchos cuerpos técnicos, habrá que ver qué dicen al respecto a algo que es preliminar”, mencionó.

“Hay supervisores, empresas constructoras, certificadores, ahí hice como una síntesis de todos los que participan, y habrá que ver qué tienen que decir”, agregó el canciller.

