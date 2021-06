No traicioné a Morena en Cuauhtémoc: Ricardo Monreal

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal, rechazó que haya operado políticamente en contra de Morena en la Ciudad de México en las elecciones del 6 de junio.

“No traicioné al movimiento. No soy responsable de nada, no puedo torcerle el brazo a los electores de la Cuauhtémoc, están bastante capacitados, politizados”, respondió el senador.

En conferencia en la Cámara alta, comentó que no tuvo ninguna responsabilidad en los resultados de las elecciones, en donde Morena perdió seis alcaldías -entre ellas Cuauhtémoc- y 13 diputados, y pidió que cada quien asuma su responsabilidad.

“No soy dirigente de partido, no tuve responsabilidad partidista en la CDMX ni en el Valle (de México) ni en ninguna parte, y no estoy dispuesto a ser chivo de nadie (…) Que cada quien asuma su responsabilidad y cada uno asuma su propia respuesta frente a los acontecimientos”, mencionó el exdelegado de Cuauhtémoc de 2015 a 2018.

El líder de Morena en el Senado comentó que su partido debe revisar su estrategia, sus procedimientos de selección de candidatos y su cercanía con los electores.

Además, aclaró que no pidió la renuncia ni de Mario Delgado, presidente de Morena, ni de nadie, lo único que solicitó es una reunión con la dirigencia de su partido, pues insistió que es necesarios reestructurar a este organismo político.

“No estoy pidiendo renuncia de nadie, a mí no me corresponde eso. Ya bastante trabajo (tengo) en el Senado para andar metiéndome en asuntos que no me corresponden. El partido hará lo propio”, dijo el zacatecano.

El senador aclaró que actualmente no le mueve ninguna otra aspiración, que no está pensando en ser candidato presidencial y que lo único que le preocupa es fortalecer la institución presidencial.

“Aquel que se atreva adelantar en los tiempos, no es sino un suicida político, y yo no lo soy (…), no actuaré de manera precipitada ni de manera ventajosa o mezquina, para mí eso (para elegir al candidato presidencial) falta bastante tiempo”, enfatizó.

